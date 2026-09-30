Российский вылов приближается к 3,7 млн тонн

К 28 сентября отечественные рыбаки выловили более 3,67 млн тонн водных биоресурсов. Свыше 2,9 млн тонн приходится на Дальневосточный бассейн.

На Дальнем Востоке освоили более 1,83 млн тонн минтая (+41,5 тыс. тонн к уровню 2025 г .), 97,2 тыс. тонн трески (+3,2 тыс. тонн), 542,6 тыс. тонн тихоокеанской сельди (+138,6 тыс. тонн), 53,1 тыс. тонн камбал.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, Северный бассейн принес 263,3 тыс. тонн. 116 тыс. тонн из них пришлось на треску. Пикши поймали 56,1 тыс. тонн, прибавка составила 9,5 тыс. тонн.

В Западном бассейне добыли 53,9 тыс. тонн. Шпрота (кильки) наловили 34,3 тыс. тонн (+2,1 тыс. тонн), балтийской сельди (салаки) — 14,3 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне взяли 22,7 тыс. тонн. Примерно половину уловов — 12,4 тыс. тонн — составила хамса.

Вылов Волжско-Каспийского бассейна достиг 44,6 тыс. тонн. Кильки поймали 14,4 тыс. тонн, частиковых видов рыб — 9,9 тыс. тонн (+0,3 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 356 тыс. тонн

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