Крабовые квоты выставили на аукцион с инвестобязательствами

Росрыболовство запланировало в октябре торги по продаже долей квот вылова крабов на Дальнем Востоке и Северном бассейне. Лимиты будут закрепляться с инвестиционной нагрузкой.

Государство продолжает закреплять доли крабовых квот на аукционах с инвестиционными обязательствами, сообщает корреспондент Fishnews.

На торги выставлены доли квот как на Дальневосточном, так и на Северном бассейне.

На Дальнем Востоке это права на промысел краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне: две доли квоты в инвестиционных целях, и две доли квоты в инвестиционных целях – 2022 – по 50% каждая. Начальная цена лота – по 6,4 млрд рублей.

Также покупателям предложили четыре доли квоты в инвестиционных целях – 2022 краба-стригуна опилио в Баренцевом море – по 25% каждая. Стартовая цена – по 12,8 млрд рублей. Доли квоты этого объекта в инвестиционных целях уже были проданы в 2019 г. (так называемые аукционы первого этапа).

Покупатели должны будут принять на себя обязательства по строительству на российской верфи промыслового судна.

Прием заявок на участие в торгах открыт с 29 сентября по 13 октября. Сами торги запланированы на 15 октября.

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