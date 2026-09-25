На рыбоводной путине Сахалина и Курил сказалась нехватка лосося

В Сахалинской области продолжают сбор и закладку икры тихоокеанских лососей. Из-за плохих подходов красной рыбы показатели ниже ожидаемых: на 25 сентября в инкубаторы отправили 90,61 млн икринок.

Из этого объема 79,4 млн штук приходится на кету, 10,5 млн штук — на горбушу, 200 тыс. штук — на симу, а икру кижуча вообще не закладывали, сообщили Fishnews в пресс-службе Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства.

Для искусственного воспроизводства водных биоресурсов в инкубаторы отправили 23,2 млн икринок, для товарной аквакультуры — 66,9 миллиона.

«Учитывая продолжающееся преобладание самцов в подходах производителей в базовые реки рыбоводных заводов, обычно отмечающееся в начале нерестового хода, рыбоводы надеются на подходы рыбы в более поздние, по сравнению с традиционными, сроки», — обратили внимание в ТУ.

Рыбоводная путина на Сахалине и Курильских островах продолжается.

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