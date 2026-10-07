Сильное лобби российского минтая

Комплексная работа с отраслевым законодательством, продвижение принципов ответственного рыболовства, масштабные программы по развитию внутреннего рынка и формирование новых возможностей за рубежом — всеми этими направлениями занимается Ассоциация добытчиков минтая. В этом году АДМ исполнилось 20 лет.

В середине 2000-х гг. в России начала формироваться современная минтаевая индустрия, бизнес наконец смог думать не только о выживании, но и смотреть на перспективу. Это подтолкнуло крупных игроков к созданию профильной организации, которая бы работала на достижение стратегических целей по развитию сектора.

В юбилейный для АДМ год в журнале Fishnews вышел обзор о том, как образовывалось отраслевое объединение и какие задачи оно решает.

Конечно, создание профильного объединения отражало и роль минтая в российской рыбной промышленности: он был и остается важнейшим промысловым объектом, подчеркивает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Триггером для объединения игроков рынка послужила ситуация с икрой минтая. В начале нулевых рынок этого продукта был «золотым», однако избыточное производство не только обрушило цены, но и привело к резкому снижению запасов. Чтобы спасти сектор, в апреле 2006 г . ряд крупнейших рыбопромышленных предприятий подписали договор о создании профильной ассоциации. Члены АДМ добровольно приняли на себя обязательства по ограничению выпуска икры минтая.

Примечательно, что усилия бизнеса позитивно оценили госорганы. «Идея дальневосточных рыбаков защитить национальные биоресурсы свидетельствует о том, что горизонты планирования в отрасли теперь не ограничиваются одним-двумя годами. В отрасли появились крупные и ответственные компании, которые способны ввести самостоятельные меры корпоративного контроля», — отмечал возглавлявший на тот момент Федеральное агентство по рыболовству Станислав Ильясов.

«Мы выступили с предложением к предприятиям объединиться, чтобы все-таки навести порядок на промысле. Ждать, что его наведет кто-то другой, мы не стали, потому что понимали: еще немного и останемся без ресурса, а значит, без работы, без своего дела», — вспоминает руководитель «Маг-Си Интернешнл» Михаил Котов.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.