В камчатской бухте Раковая нашли опасные микроводоросли

На Камчатке в поверхностном слое бухты Раковая в Авачинской губе ученые впервые зафиксировали токсичные динофлагелляты Karenia cf. breve и Karenia cf. Selliformis.

Их выявили специалисты Камчатского филиала ВНИРО в ходе мониторинговых исследований фитопланктона 2 октября.

«Хотя родственные виды еще в 1980‑х годах находили в Авачинском заливе — тогда Г. В. Коновалова описала их как Gerodinium, а позже их отнесли к роду Karenia mikimotoi, — в самой Авачинской губе, где мониторинг ведут с 2013 года, такие находки прежде не регистрировали», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

По словам руководителя лаборатории рыбохозяйственной экологии КамчатНИРО Екатерины Лепской, сейчас концентрация организмов остается невысокой — от 2 тыс. до 8 тыс. клеток на литр.

Однако память о последствиях «цветения» вод у берегов Камчатки осенью 2020 г . все еще свежа: тогда массовое развитие динофлагеллят рода Karenia привело к масштабной гибели донных животных.

«Тогда ситуацию определил комплекс природных факторов и пока невозможно спрогнозировать, как будут развиваться события в нынешнем году», — прокомментировали во ВНИРО.

Ученые филиала продолжают внимательно следить за обстановкой.

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