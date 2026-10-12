Николай Мочалов: Аналитика может предложить сценарии на разные случаи

Рыбный союз регулярно делится с широкой аудиторией интересными цифрами, обрисовывающими ситуацию в рыбной отрасли и торговле. Базу для этих обзоров готовит аналитический центр объединения. Какие показатели находятся в зоне постоянного внимания экспертов, в интервью Fishnews рассказал аналитик Рыбного союза Николай Мочалов.

«Аналитика — это основа для принятия решения, для выработки регуляторных мер, прогнозирования своей деятельности — какие будут показатели, что будет хорошо продаваться? Ситуация ежегодно меняется, например, те или иные виды рыб могут дорожать. Аналитика способна предложить сценарии на этот случай. Дать рекомендации для принятия решений и инвестиций», — отметил Николай Мочалов.

В зоне внимания аналитического центра Рыбного союза – различные источники. «Мы отслеживаем статистику по вылову — российскому и мировому. Следим за данными ФАО, зарубежных стран. Мониторим информацию по экспорту и импорту более чем по 20 странам. Это и национальная статистика, и источники агрегированных данных — с их помощью можно посмотреть, как развиваются поставки по отдельным видам продукции», — рассказал собеседник Fishnews.

Также в зоне внимания аналитического центра — оптовые и розничные цены, в том числе оптовые цены на российском и мировом рынке по ключевым видам экспортной и импортной продукции, цены конкурентов российских поставщиков.

«Успехом пользуются наши «ценовые стаканы», которые наглядно показывают, как формируется цена на полке, это очевидный аргумент важности всех участников товаропроводящей цепи. Также мы публикуем «индекс ухи», оптовые и розничные цены на лососевую икру. Сейчас разрабатываем новый индекс оптовых цен на ключевые виды рыб», — сообщил Николай Мочалов.

Аналитический центр отслеживает данные Росстата по производству продукции, данные по выпуску в море филе минтая и сельди, сурими. «Отслеживаем продажи в торговых сетях по мороженой рыбе, филе и морепродуктам — рассчитываем расширять это направление. И конечно, мы следим за потреблением рыбы, международными трендами и практиками продвижения», — добавил аналитик.

О том, какие тенденции высвечивает аналитика, читайте в полном тексте интервью на сайте Fishnews.