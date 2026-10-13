За поиск иваси взялся «Анатолий Таранец»

Сардина-иваси по-прежнему не ловится у южных Курильских островов, а в подзоне Приморье искать ее скопления рыбакам помогает научно-исследовательское судно «Анатолий Таранец».

На промысле сайры на прошлой неделе работали два российских судна — «Леда 777» и «Надежный 1». Они вели поиск и лов в районах с центральными координатами 41°40’ с.ш., 150°40’ в.д. и 40°45’ с.ш., 149°00’ в.д. Нарастающий вылов сайры на 11 октября составил 325 тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Группа иностранных судов (КНР, Республика Корея, Тайвань, Япония, Вануату) количеством около 80-100 единиц добывают сайру на участках с центральными координатами 40°40’ с.ш., 149°10’ в.д. и 44°00’ с.ш., 175°10’ в.д. Нарастающий вылов на 3 октября превысил 28 тыс. тонн, это 19% от рекомендованного лимита для судов, ведущих промысел сайры в открытых водах.

Также в районе с центральными координатами 42°25’ с.ш., 152°20’ в.д. и 43°05’ с.ш., 155°50’ в.д. осваивают пелагические объекты кошельковыми неводами 50-60 зарубежных судов, предположительно под флагом Китая.

В водах Приморья наблюдаются подходы косяков сардины и скумбрии, результативный лов которых ведут рыбаки-любители с берега и лодок. Отмечаются и заходы в ставные невода.

На прошедшей неделе промысел вели четыре судна — «Кировка», «Тихменево», «Экарма» и «Октябрь» — в водах Уссурийского и Амурского заливов. Уловы составили 2,5-27,7 тонны в сутки, в среднем — 17 тонн. На 11 октября нарастающий вылов сардины в водах Приморья достиг 1546 тонн, за неделю добыли 357 тонн. Скумбрии поймали 13 тонн.

В рамках исполнения государственного задания с 5 октября сардину ищет НИС «Анатолий Таранец». Как отметили в ТИНРО, уже обследованы воды залива Петра Великого и прибрежье Приморья, ведется поиск в прилегающих районах Японского моря за пределами территориальных вод.

«Обнаружены небольшие скопления в Амурском заливе, промысловые скопления в Уссурийском заливе и скопления в районе бухты Преображение. В уловах присутствовала сардина размером 19-23 см», — рассказали в филиале.

Продолжаются подходы голубого тунца, любительский лов которого начался в конце мая и идет до сих пор. В нынешнем году эту рыбу ловят также на Восточном Сахалине. Кроме того, впервые в этом веке отмечены подходы голубого тунца в воды Восточной Камчатки и Командорских островов.

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