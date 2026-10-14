Глава Минтранса: Обновленные пункты пропуска помогут расширить торговлю с Азией
Проекты, реализованные в Приморском крае, позволят нарастить товарооборот с азиатскими странами, заявил министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом.
Глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с Владимиром Путиным доложил о реализации проектов в логистической сфере, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.
Отдельно министр остановился на объектах в Приморском крае: строительстве моста через реку Туманную, соединившего Россию и КНДР, и обновлении погранпереходов.
Пропускная способность пункта пропуска «Пограничный» на границе с КНР позволило увеличить его пропускную способность практически в десять раз, заявил Андрей Никитин.
Глава ведомства отметил и работу по другой инфраструктуре. «Пункт пропуска «Краскино», морской пункт пропуска Восточный. То есть у нас задачи по расширению нашего товарооборота со странами Азии благодаря этому все будут реализованы в полном объеме», - подчеркнул министр.
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