Глава Минтранса: Обновленные пункты пропуска помогут расширить торговлю с Азией

Проекты, реализованные в Приморском крае, позволят нарастить товарооборот с азиатскими странами, заявил министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом.

Глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с Владимиром Путиным доложил о реализации проектов в логистической сфере, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

Отдельно министр остановился на объектах в Приморском крае: строительстве моста через реку Туманную, соединившего Россию и КНДР, и обновлении погранпереходов.

Пропускная способность пункта пропуска «Пограничный» на границе с КНР позволило увеличить его пропускную способность практически в десять раз, заявил Андрей Никитин.

Глава ведомства отметил и работу по другой инфраструктуре. «Пункт пропуска «Краскино», морской пункт пропуска Восточный. То есть у нас задачи по расширению нашего товарооборота со странами Азии благодаря этому все будут реализованы в полном объеме», - подчеркнул министр.

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