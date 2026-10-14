Спор по работе производств под инвестквоты продолжается в судах

Росрыболовство пытается взыскать многомиллионные неустойки с мурманской компании «Парк», построившей береговые заводы под инвестквоты. Две тяжбы инвестор выиграл в трех инстанциях, в третьем деле — пока проигрывает, но подал кассационную жалобу.

Напомним, компания построила два завода под инвестквоты. В рамках первого потока аналогичных исков Росрыболовства к инвесторам, вложившимся в береговые предприятия, с «Парка» потребовали неустойки в 33,5 млн рублей и 65,9 млн рублей (по одному иску на каждый завод, периоды — 2021 г . и 2020-2021 гг.).

По обоим искам арбитражи первой и второй инстанций вынесли судебные акты о частичном взыскании неустойки. Однако кассация отменила их и направила оба дела на пересмотр.

При новом рассмотрении обеих тяжб суды первой, апелляционной и теперь уже кассационной инстанции отказали Росрыболовству, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на базу данных «Электронное правосудие».

Между тем в конце 2025 г . Арбитражный суд Москвы принял на рассмотрение еще один иск федерального агентства к «Парку». Снова ведомство требует взыскать штраф в размере 34 млн рублей за недовыпуск продукции на одном из заводов, только уже в период 2022 г .

По этому делу суд первой инстанции вынес решение об отказе в иске. Однако апелляционный суд это решение отменил и постановил взыскать штраф в полном размере. Сейчас тяжба находится на рассмотрении в кассационной инстанции.

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