По маркировке замороженной рыбы решили направить запросы

Отсутствие четкого нормативного разграничения между транспортной и потребительской упаковкой в контексте цифровой маркировки замороженной рыбопродукции стало темой совещания у главы Росрыболовства.

О совещании, на котором рассматривались вопросы цифровой маркировки замороженной рыбной продукции, рассказали в отраслевых ассоциациях, передает корреспондент Fishnews.

Во встрече, которую проводил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, участвовали представители отраслевых объединений, Роспотребнадзора, ЦРПТ и ЦСМС, сообщили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

Главной темой обсуждения стал вопрос отсутствия четкого нормативного разграничения между транспортной и потребительской упаковкой в рамках проекта, отметили в Рыбном союзе.

Опасения участников рынка, связанные с регуляторной неопределенностью, понимают в Росрыболовстве и в Государственной Думе России: все спорные вопросы необходимо снять до официального окончания эксперимента, указали в союзе.

В АСРФ рассказали о вопросах, связанных с обеспечением цифровой маркировки в судовых условиях. Объединение предлагает осуществлять маркировку на складе, а не на борту.

По результатам совещания решено направить обращения в госорганы.

Напомним, что эксперимент по цифровой маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции в потребительской упаковке продлен до конца февраля. При этом в него включили и мороженую рыбу.

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