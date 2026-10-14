Непростая путина поставила вопрос об отсрочке для добытчиков лососей

Отсрочка платежей могла бы стать определенной поддержкой тем пользователям, которые перезаключили договоры на рыболовные участки, считает министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. При этом, конечно, важны результаты последующих лососевых путин, акцентировал глава ведомства.

Минсельхоз России в конце сентября представил проект постановления об отсрочке платежей за перезакрепление рыболовных участков – начиная со второй части платы. Внести первую часть участники перезаключения договоров должны были до 1 октября.

Итоги перезакрепления еще анализируются, но, по имеющейся информации, не по всем участкам пользователи, видя результаты путины и столкнувшись с неопределенностью по тихоокеанским лососям, смогли внести первый платеж, рассказал Fishnews министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Возможность заплатить вторую часть платежа не до, а после путины следующего года, конечно, стала бы определенной помощью предприятиям, но здесь опять же важно, каким будет этот промысел, отметил глава регионального ведомства. «Рассчитываем, что в следующем году предприятия какие-то объемы возьмут, и им можно будет не до, а уже после путины вносить платеж», — сказал Иван Радченко.

Лососевая путина в Сахалинской области практически завершилась. На 11 октября в регионе поймали порядка 11,9 тыс. тонн красной рыбы. Островной регион в этом году столкнулся со снижением подходов лососей.

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