Будущее судаководства собрало профессионалов из разных стран

Перспективы воспроизводства и товарного выращивания судака обсудили участники международного семинара в Казахстане. Во встрече участвовали эксперты из 11 стран, преимущественно — бывших советских республик, включая Россию.

Семинар прошел в Шымкенте, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой пресс-службу Минсельхоза Казахстана. Мероприятие организовали Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН и Региональная комиссия ФАО по рыболовству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (Central Asian and Caucasus Regional Fisheries and Aquaculture Commission, CACFish).

Участвовали представители России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Турции, Украины, Чехии, Венгрии и Грузии.

Эксперты обсудили вопросы воспроизводства судака, формирования маточного стада и управления им, инкубации икры, выращивания молоди, кормления, обеспечения здоровья и биобезопасности рыбы, а также использования установок замкнутого водоснабжения.

«Обмен опытом с зарубежными специалистами позволит определить перспективные подходы к воспроизводству и товарному выращиванию судака, а также оценить возможности их применения на отечественных предприятиях», — подчеркнули в пресс-службе.

Аквакультура — одно из перспективных направлений развития агропромышленного комплекса Казахстана. По итогам 2025 г . объем выращивания рыбы в стране достиг порядка 23 тыс. тонн, а количество рыбоводных хозяйств приблизилось к 700, привели данные в министерстве.

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