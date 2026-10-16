Будущее судаководства собрало профессионалов из разных стран
Перспективы воспроизводства и товарного выращивания судака обсудили участники международного семинара в Казахстане. Во встрече участвовали эксперты из 11 стран, преимущественно — бывших советских республик, включая Россию.
Семинар прошел в Шымкенте, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой пресс-службу Минсельхоза Казахстана. Мероприятие организовали Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН и Региональная комиссия ФАО по рыболовству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (Central Asian and Caucasus Regional Fisheries and Aquaculture Commission, CACFish).
Участвовали представители России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Турции, Украины, Чехии, Венгрии и Грузии.
Эксперты обсудили вопросы воспроизводства судака, формирования маточного стада и управления им, инкубации икры, выращивания молоди, кормления, обеспечения здоровья и биобезопасности рыбы, а также использования установок замкнутого водоснабжения.
«Обмен опытом с зарубежными специалистами позволит определить перспективные подходы к воспроизводству и товарному выращиванию судака, а также оценить возможности их применения на отечественных предприятиях», — подчеркнули в пресс-службе.
Аквакультура — одно из перспективных направлений развития агропромышленного комплекса Казахстана. По итогам
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