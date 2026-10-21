Новый приказ Минсельхоза прокомментировали в Координационном совете

Решение госорганов об отказе от регулирования промысла крабов через минимальные суточные объемы поможет повысить эффективность работы флота, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Министерство сельского хозяйства РФ признало утратившим силу приказ о минимальных объемах вылова крабов на судно по Дальневосточному бассейну. Такой документ вступит в силу с 27 октября.

Минимальные суточные объемы использовались для расчета времени работы флота на крабовом промысле. Мера вводилась в свое время для борьбы с браконьерством: чтобы недобросовестные добытчики не могли ловить сверх установленных объемов под прикрытием выписанных на совсем небольшие квоты разрешений, напомнил на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

С тех пор сама система организации и контроля промысла изменилась, и добытчики заинтересованы в легальной работе, отметили в отраслевых объединениях.

«Квотодержатели сегодня — это ответственные пользователи, которые дорожат и именем, и ресурсом», — прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Отказ от регулирования через минимальные суточные объемы поможет снизить административную нагрузку на добытчиков и повысить эффективность промысла, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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