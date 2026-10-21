Обстановку на промысле иваси обрисовала наука

Нарастающий вылов сардины-иваси в подзоне Приморье на 18 октября составил 2125 тонн. В прошедшую неделю промысел вели четыре судна в Уссурийском и Амурском заливах.

На промысле работали суда «Кировка», «Тихменево», «Экарма» и «Октябрь».Уловы составляли 5,8-34,3 тонны в сутки, в среднем 21,4 тонны, передает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные Тихоокеанского филиала ВНИРО. По данным ученых, за неделю иваси поймали 579 тонн, скумбрии — 14 тонн.

В рамках госзадания с 5 по 16 октября сардину искало научно-исследовательское судно «Анатолий Таранец». Оно обследовало воды залива Петра Великого, прибрежье Приморья и прилегающие районы Японского моря за пределами территориальных вод.

Основные промысловые скопления были обнаружены в Уссурийском заливе и прилегающих водах залива Петра Великого, в том числе в заливе Находка, бухте Преображения. Небольшие скопления сардины наблюдались как в прибрежье Приморья, так и в прилегающих водах Японского моря. В уловах присутствовала иваси размером 19- 23 см .

На промысле сайры на прошлой неделе работали два российских судна — «Леда 777» и «Надежный 1» — в районах с центральными координатами 40°30’ с.ш., 148°30’ в.д. Нарастающий вылов на 18 октября составил 351 тонну.

Основная группа иностранных судов (КНР, Республика Корея, Тайвань, Япония, Вануату) на промысле сайры количеством около 100-120 единиц ведут лов на участке с центральными координатами 42°30’ с.ш., 156°20’ в.д. На 10 октября они освоили 29,2 тыс. тонн, это 20% от рекомендованного вылова для флота, добывающего сайру в открытых водах.

Кроме того, в районе с центральными координатами 42°10’ с.ш., 152°10’ в.д. кошельковыми неводами ловят пелагические объекты 50-60 иностранных судов, предположительно под флагом Китая.

Читайте также: Промысел краба опилио переждет холода

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews