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Выгрузка рыбной продукции в порту Архангельска. Архивное фото

Треска Баренцева моря дарит надежду

Российские рыбаки позитивно воспринимают итоги последней сессии СРНК, рассказал гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк. Промысловиков радует повышение ОДУ трески, пикши и синекорого палтуса, хотя беспокоит ситуация с мойвой.

Напомним, на сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, состоявшейся в конце октября, были распределены квоты на будущий год.

Текст протокола сессии пока доступен с норвежского сайта, поэтому некоторые вопросы, например относительно мер контроля и санкций против российских судов, пока лучше не комментировать, отметил Константин Древетняк. Однако с выделенными объемами для добычи ситуация ясна, подчеркнул он.

Треска

«По треске квота выросла на 14%. Если в текущем году она составляет 128 тыс. тонн (это я говорю конкретно о российской части), то на следующий год выделено 145 тыс. тонн. Промышленное и прибрежное рыболовство получат, конечно, меньше, поскольку сюда включена и научная квота, и доля КМНС. Но в любом случае получается больше, чем в прошлом году. Радует сама тенденция: многолетнее падение сменилось ростом», — обратил внимание Константин Древетняк.

Пикша

«По пикше мы видим еще большую прибавку — порядка 20%. Если в текущем году российская доля составляет 67 тыс. тонн, то на следующий год выделено почти 80 тыс. тонн. С одной стороны, это положительный момент, с другой — могут возникнуть проблемы с освоением квот», — поделился опасениями глава СРПС.

По его словам, оптимальная пропорция трески и пикши при вылове составляет четыре к одному. «Сейчас, согласно выделенным квотам, соотношение, грубо говоря, два к одному. Поэтому, я думаю, определенные трудности с освоением пикши могут возникнуть. Но рыбаки в текущем году с этим пытаются справляться и, я надеюсь, в следующем справятся», — сказал собеседник Fishnews.

Палтус

«По палтусу у нас тоже повышение на 11%. Если в текущем году российские рыбаки могут освоить 8,6 тыс. тонн, то в следующем — 9,5 тыс. тонн. На протяжении последних нескольких лет рыбаки указывали, что ученые, вероятно, недооценивают запасы палтусов. Мы видели, палтус широко распределен и попадается в приловах по всей акватории Баренцева моря. Нас радует, что ученые провели новые расчеты запаса, и их оценка ОДУ выросла примерно на 6 тыс. тонн, что отразилось на долях квот и России, и Норвегии», — подчеркнул он.

Мойва

«Нас очень беспокоит мойва. И в этом году, и в следующем ее объемы выделяют только под научный вылов, а под промышленное рыболовство — ноль. Мойва, во-первых, сама по себе экономически важная рыба для промысловиков, ведущих пелагический промысел в Баренцевом море. Во-вторых, это основа питания для трески. И плохое состояние ее запаса может помешать предполагаемому росту популяции трески», — отметил Константин Древетняк.

Остальные объекты

«По окуню ситуацию можно назвать стабильной. Снижение на 3% — с 14,5 тыс. тонн до 14,1 тыс. тонн — совершенно некритично. Окуня-клювача на прилов в норвежской экономической зоне нам выделено традиционно 2,2 тыс. тонн. Сайды, как и в прошлом году, 12,1 тыс. тонн с разделением для специального промысла и для прилова, и зубатки — 5 тыс. тонн, с разделением для тралового промысла и для яруса. В целом российские рыбаки имеют хорошие условия, чтобы отработать в норвежской экономической зоне», — подытожил гендиректор отраслевого союза.

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