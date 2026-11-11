Сергей Рябченко: Беспокоит отсутствие ясности в регуляторике

Об итогах лососевой путины в Хабаровском крае и о наиболее острых для рыбаков вопросах нормотворчества Fishnews рассказал президент региональной Ассоциации предприятий рыбной отрасли (АПРОХК) Сергей Рябченко.

Сергей Рябченко озвучил статистику вылова тихоокеанских лососей в Хабаровском крае и обратил внимание, что регион обеспечил более четверти от всего вылова Дальнего Востока. И все же он считает путину этого года неудачной, что еще более обостряет вопрос выплат за перезаключение договоров на рыболовные участки.

«Мы приветствуем изменения, позволяющие внести первый платеж за рыболовные участки до 1 октября 2026 года. Сегодня рассматривается вопрос о необходимости пересмотра сроков последующих платежей. Уже подготовлен проект, которым переносы предполагаются на октябрь 2027 года, октябрь-28 и октябрь-29», — отметил собеседник Fishnews.

Это решение станет определенной поддержкой. Однако дело еще и в самой формуле расчета платежей. По мнению президента ассоциации, если промысел лососей в дальнейшем будет неудачным, то это мало что даст: по-хорошему, платежи необходимо растянуть не менее чем на 10 лет.

«Вообще я неоднократно в своих выступлениях и в общении с руководством Росрыболовства предлагал организовать международную конференцию стран, где пострадал промысел лососей. Это Россия, США, Япония, Канада. Надо понять, что нас ждет и что нам делать? У нас общая проблема, которая каким-то образом может быть предупреждена. Когда мы будем иметь реальные научные прогнозы, то не будет перерасхода средств на подготовку к путине и, соответственно, неоправданного роста цен на рыбу и икру», — предложил Сергей Рябченко.

Перечисляя последние регуляторные документы, вызывающие тревогу, он упомянул представленный Минтрансом проект закона о так называемом «возрастном» («ветхом») флоте.

«Мы с коллегами обсудили его на Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. В этом проекте слишком размытые формулировки. Вроде бы там не упоминается рыбопромысловый флот, но с другой стороны — он может в любой момент там возникнуть. Поэтому, я считаю, там надо дорабатывать формулировки — так, чтоб было однозначно понятно, что новшества не касаются рыбаков», — сказал президент АПРОХК.

«Беспокоит также отсутствие четкого нормативного разграничения между транспортной и потребительской упаковкой в контексте цифровой маркировки замороженной рыбопродукции. Опять-таки не хватает ясности», — обозначил проблему Сергей Рябченко.

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