Новости
Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Сергей Рябченко: Беспокоит отсутствие ясности в регуляторике

Об итогах лососевой путины в Хабаровском крае и о наиболее острых для рыбаков вопросах нормотворчества Fishnews рассказал президент региональной Ассоциации предприятий рыбной отрасли (АПРОХК) Сергей Рябченко.

Сергей Рябченко озвучил статистику вылова тихоокеанских лососей в Хабаровском крае и обратил внимание, что регион обеспечил более четверти от всего вылова Дальнего Востока. И все же он считает путину этого года неудачной, что еще более обостряет вопрос выплат за перезаключение договоров на рыболовные участки.

«Мы приветствуем изменения, позволяющие внести первый платеж за рыболовные участки до 1 октября 2026 года. Сегодня рассматривается вопрос о необходимости пересмотра сроков последующих платежей. Уже подготовлен проект, которым переносы предполагаются на октябрь 2027 года, октябрь-28 и октябрь-29», — отметил собеседник Fishnews.

Это решение станет определенной поддержкой. Однако дело еще и в самой формуле расчета платежей. По мнению президента ассоциации, если промысел лососей в дальнейшем будет неудачным, то это мало что даст: по-хорошему, платежи необходимо растянуть не менее чем на 10 лет.

«Вообще я неоднократно в своих выступлениях и в общении с руководством Росрыболовства предлагал организовать международную конференцию стран, где пострадал промысел лососей. Это Россия, США, Япония, Канада. Надо понять, что нас ждет и что нам делать? У нас общая проблема, которая каким-то образом может быть предупреждена. Когда мы будем иметь реальные научные прогнозы, то не будет перерасхода средств на подготовку к путине и, соответственно, неоправданного роста цен на рыбу и икру», — предложил Сергей Рябченко.

Перечисляя последние регуляторные документы, вызывающие тревогу, он упомянул представленный Минтрансом проект закона о так называемом «возрастном» («ветхом») флоте.

«Мы с коллегами обсудили его на Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. В этом проекте слишком размытые формулировки. Вроде бы там не упоминается рыбопромысловый флот, но с другой стороны — он может в любой момент там возникнуть. Поэтому, я считаю, там надо дорабатывать формулировки — так, чтоб было однозначно понятно, что новшества не касаются рыбаков», — сказал президент АПРОХК.

«Беспокоит также отсутствие четкого нормативного разграничения между транспортной и потребительской упаковкой в контексте цифровой маркировки замороженной рыбопродукции. Опять-таки не хватает ясности», — обозначил проблему Сергей Рябченко.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: дальний востокканадаросрыболовствосшаяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Коммуникации конвертируются в деньги

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь ЗУБАРЕВ

Первый заместитель председателя профильного комитета Совета Федерации

Игорь ЗУБАРЕВ

В рыбной отрасли Карелии запущен целый ряд важных проектов

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отраслевое сообщество активно включилось в популяризацию рыбной продукции

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Беспокоит отсутствие ясности в регуляторике

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Природные факторы меняют облик рыбного хозяйства

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Даже в непростой год предприятия продолжают участие в «Доступной рыбе»

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Когда развиваются рыбаки — развиваемся и мы, и наоборот

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Fishnews объединил все возможности для развития в рыбной отрасли

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл КОСТЫНА

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка

Кирилл КОСТЫНА

Российские рыбопромышленники ищут на рынках новые возможности

Все материалы

Крупным планом

На площадке «Сильная переработка — гордость отрасли» мы рассказываем, чем живет российский рыбоперерабатывающий бизнес

Сильная переработка — гордость отрасли

Комплексная работа с отраслевым законодательством, продвижение принципов ответственного рыболовства, масштабные программы по развитию внутреннего рынка и формирование новых возможностей за рубежом — всеми этими направлениями занимается Ассоциация добытчиков минтая

Сильное лобби российского минтая

Генеральный директор и основатель бренда «Рыбный островок» во Владивостоке Ирина КУЗЬМИНА и собственник, руководитель московского магазина «Рыбный островок — Дальневосточная гастрономия» Екатерина КУЗЬМИНА

«Рыбный островок» в центре мегаполиса: премиальная продукция для ценителей дикой рыбы

На платформе «Фишстат» собрали полезные инструменты для тех, кто работает на рыбном рынке, в одном месте. Иллюстрация предоставлена командой Fishstat

FishStat: нырнем в мир цифрового сервиса для рыбной отрасли

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в «Экспофоруме» с 16 по 18 сентября

Путь к потребителю: делимся впечатлениями от выставки в Санкт-Петербурге

На торжественное открытие памятника министру рыбного хозяйства СССР Александру Ишкову пришли представители отрасли

Памятник Александру Ишкову украсил сквер Дальрыбвтуза

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2026 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов