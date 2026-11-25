Глава государства поручил вернуться к вопросам размера платы за участки

Президент по итогам рабочей поездки на Дальний Восток дал поручения по рыболовным участкам. Правительство должно еще раз изучить правила расчета платы за заключение договора на РЛУ для промышленного лова.

Владимир Путин дал поручения по итогам сентябрьской поездки во Владивосток. На Дальнем Востоке глава государства участвовал в Восточном экономическом форуме и провел ряд совещаний. В перечне задач нашли отражение и вопросы рыбной отрасли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, президент поручил правительству проанализировать правила определения размера платы за заключение договора пользования рыболовным участком для промышленного рыболовства и при необходимости принять решения об их уточнении. При этом должны учитываться научно обоснованные прогнозы и фактические уловы, а в работе участвовать научные организации. Срок — до 1 марта 2027 г.

Еще одно поручение реализовано — речь идет о корректировке срока внесения платежей за перезакрепление участков: перенос предельных сроков был предусмотрен постановлением от 14 ноября 2026 г. № 1511 .

Напомним, что решения о корректировке принципов внесения платы были приняты в связи с сокращением подходов тихоокеанских лососей. При этом отраслевое сообщество и регионы отмечали, что вопрос еще в самой формуле расчета платы .

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