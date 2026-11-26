Ученые призывают сохранять бережный подход к молоди минтая

Подготовку к охотоморской минтаевой путине рассмотрели на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. Наука представила данные о состоянии запасов и вновь сделала акцент на бережном отношении к молоди.

Зимне-весенний сезон (сезон «А») промысла минтая в Охотском море стартует 1 января. В этом году общий допустимый улов в трех промысловых районах — Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзоне — суммарно составляет 881 тыс. тонн (ниже, чем в предыдущие годы), сообщает корреспондент Fishnews. Интенсифицировать промысел, пока не появится новое урожайное поколение минтая, нельзя, отметил заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк.

Сейчас, по данным ученых, сохраняется тенденция к снижению запаса. При этом комплексная осенняя съемка дала основания для осторожного оптимизма.

Руководитель ТИНРО отметил положительный эффект от мер, принятых для сохранения молоди, — основу улова в 2027 г . будут формировать шестигодовики минтая.

«Коллеги, рыбаки, которые здесь находятся, я хочу в очередной раз вас призвать и попросить очень аккуратно [быть] с районами скоплений молоди минтая», — обратился к предприятиям Алексей Байталюк.

Поблагодарил рыбаков за сознательность в сбережении молоди и заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Для рационального подхода к ресурсам предприятия сотрудничают с наукой. В следующем году Ассоциация добытчиков минтая продолжит работать с ВНИРО по программе научных наблюдателей, рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

Он сообщил, что предприятия к охотоморской путине готовы, бизнес ждет приказов о распределении квот по пользователям.

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