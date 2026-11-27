Дальний Восток обсудил итоги сложной лососевой путины

Изменения по подходам тихоокеанских лососей — это часть глобального процесса, затрагивающего весь Тихий океан, отметил на заседании ДВНПС директор ВНИРО Кирилл Колончин. Руководители филиалов института обрисовали особенности путины по регионам.

Что влияет на подходы

Лососевые результаты стали одной из ключевых тем Дальневосточного научно-промыслового совета. Объемы вылова выделяются на фоне всех предыдущих лет: поймано всего чуть более 100 тыс. тонн тихоокеанских лососей. По трем основным промысловым объектам — горбуше, кете и нерке — уловы составили 41,9 тыс. тонн, порядка 36 тыс. тонн и 18,7 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Тренд на снижение подходов лососей, прежде всего в четные годы, особенно ярко проявился в эту путину, рассказал на заседании ДВНПС руководитель Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. С переменами столкнулись не только российские рыбаки.

Ученые говорят о влиянии на лосося климатических изменений. Важный фактор снижения численности — устойчивый рост глобальной температурной аномалии Земли, отметил директор ВНИРО.

Положительная температурная аномалия в верхнем 100-метровом слое держится с 2000 г ., а с июля 2024 г . распространилась уже до 300 м . В августе 2026 г . зарегистрировано самое большое значение температуры поверхности Мирового океана с 1979 г . — 21,1 градуса.

Негативный эффект океанологических условий затронул в большей степени именно западнокамчатских лососей, обратил внимание глава института. Напомним, что в этом году Западная Камчатка поймала всего около 1,4 тыс. тонн горбуши.

Именно в местах океанического нагула западнокамчатских лососей, по словам Кирилла Колончина, зафиксированы наиболее высокие значения положительных аномалий температуры поверхности океана. «Механизмы влияния проявляются через волны тепла, снижение концентрации хлорофиллов и перестройку планктонных сообществ. Это приводит к сокращению площади акваторий, пригодных для нагула, изменению структуры кормовой базы, снижению упитанности и выживаемости лососей, смещению сроков анадромной миграции», — привел последствия представитель отраслевой науки.

Спад, по мнению ученых, может прогнозироваться до тех пор, пока популяция не адаптируется к изменениям условий нагула и новой структуре кормовой базы.

Специалисты считают, что условия для Супер-Эль-Ниньо сохраняются. По предварительным оценкам, суммарная численность подходов рыбы в следующем году не превысит 100-120 тыс. тонн. Первые прогнозы вылова ожидаются в конце января — в этом время обычно проходит заседание Отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве.

Руководитель ВНИРО предложил менять отношение к прогнозам. «Прогноз — это не цифра, прогноз — это в первую очередь сценарий: какие варианты развития путины возможны, какие из них наиболее рискованны, какие управленческие решения будут оптимальными при разных развитиях ситуации», — озвучил возможный подход Кирилл Колончин. По его мнению, требуется перестройка всего цикла принятия решений: от прогноза к сценарию, от сценария к правилам регулирования, от правил к мониторингу, а от мониторинга к оперативным корректировкам.

Директор института также подчеркнул важность корректной промысловой статистики, ведь именно эти данные используются при прогнозировании и принятии управленческих решений.

Отмечена и проблема проходных дней. «Проходные дни должны быть максимально адаптированы к изменяющимся условиям, а расчетные оценки заполнения нерестилищ — верифицироваться», — подчеркнул руководитель ВНИРО. Заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов предложил детально обсудить тему пропускных периодов при рассмотрении перспектив путины 2027 г .

Еще один момент, на котором сделал акцент Кирилл Колончин: стратегии, разрабатываемые в преддверии путины, носят рекомендательный характер. И если условия на промысле резком меняются, нужно оперативно корректировать рекомендации.

Особенности в регионах

Как проходила путина в разных регионах, рассказали руководители филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Камчатский край в этом году поймал порядка 55,9 тыс. тонн. Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина Шпигальская привела несколько особенностей путины. Так, по результатам анализа размерно-массовых показателей подошедших производителей специалисты отметили, что у горбуши и кеты масса тела соответствовала среднемноголетним значениям, у нерки — несколько меньше, а у кижуча снижение средней массы тела было более значительным. То есть при неблагоприятных условиях горбуша гибла, а кижуч погибал меньше, но при этом ощутимо снижались его размерно-массовые показатели.

Говоря о возрастных характеристиках, руководитель КамчатНИРО обратила внимание, что у нерки и чавычи меньшей элиминации подверглись рыбы младших возрастных групп, тогда как наибольшая смертность зафиксирована для особей старших возрастов. То есть чем дольше лососи оставались в океане, тем выше становилась их куммулятивная смертность. В качестве примера приведена нерка Озерной.

«В целом динамика подхода тихоокеанских лососей в текущем году отличалась от среднемноголетней», — сообщила Нина Шпигальская. Лососи подходили к берегам Камчатки в меньшем количестве в начале и конце нерестовой миграции, а период массового хода не был ярко выражен и оказался короче обычного.

Особенностью путины также стали массовые подходы неполовозрелых особей лососей в августе в Кроноцком и Камчатском заливах. Обращают внимание специалисты и на снижающуюся кратность возвратов производителей. Такая ситуация требует пристального подхода к мерам регулирования добычи.

Вылов Хабаровского края составил около 26,8 тыс. тонн. На первом месте в структуре добычи — кета (52% от общего объема), и это классическая ситуация для региона, отметил руководитель Хабаровского филиала ВНИРО Денис Коцюк.

Северные районы края показывают снижение показателей — это наблюдалось не только в нынешнем году. Точка стабильности стал Тугуро-Чумиканский район, где отмечена прибавка по сравнению с 2025 г . по кете. Зафиксирована прибавка по летней кете Амура. Вылов горбуши в подзоне Приморье вдвое выше, чем в 2020 и 2022 гг.

В Сахалинской области удалось добыть всего порядка 12,1 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это связано с низкими подходами ключевых объектов промысла — горбуши и кеты, прокомментировал руководитель Сахалинского филиала ВНИРО Николай Колпаков. Основными промысловыми районами в этом году стали северо-запад и северо-восток, там поймали суммарно около 10 тыс. тонн горбуши и кеты.

Популяции горбуши и кеты юга Сахалина и Южных Курилах находятся в периоде пониженной численности. Учитывая информацию о неблагоприятных климато-океанологических условиях, увеличения численности этих видов не стоит ждать как минимум ближайшие два-три года, считает руководитель СахНИРО.

Результат Магаданской области — порядка 4,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Основные уловы обеспечила Гижигинская группа рек, наименьшие — Ольская. Такая тенденция наблюдается уже на протяжении нескольких лет, рассказал руководитель Магаданского филиала ВНИРО Евгений Метелёв.

Порядка 61% объема добычи приходится на долю кеты. Она стала основным видом в структуре уловов тихоокеанских лососей в регионе, как это уже было в ряду четных лет до 2014 г .

В Приморском крае суммарно добыто около 1082 тонн тихоокеанских лососей, включая 997 тонн горбуши. Южные популяции показывают рост, что и видно по этому региону. Более высоким подходам помешали локальные проблемы, связанные с очень высокой температурой прибрежных вод, отметил заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк.

Дали результат, по мнению специалистов, меры по сохранению лососей, в том числе анадырской кеты, на Чукотке. Здесь поймано 322 тонны тихоокеанских лососей, и это единственный регион, которые показал прибавку по сравнению с предыдущим периодом.

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