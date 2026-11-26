Камчатка: нестандартные вызовы лососевой путины требуют гибких решений

Представители Камчатского края на заседании ДВНПС отметили важность выполнения поручения президента по расчету платы за рыболовные участки. За решениями в этой сфере — перспективы не только самих предприятий, но и прибрежных территорий.

Результаты лососевой путины 2026 г . рассмотрели участники Дальневосточного научно-промыслового совета. В этом году рыбаки добыли чуть более 100 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В том числе на Камчатке поймали около 55,9 тыс. тонн — самый низкий показатель за последние годы, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыболовство играет важнейшую роль в экономике Камчатского края и у лососевого промысла здесь особое место, обратил внимание губернатор Владимир Солодов. При этом именно перспективы этого направления сейчас вызывают особую тревогу.

Лососевому комплексу пришлось столкнуться с нестандартными вызовами, отметил глава региона. Прогнозировать уловы по объективным причинам достаточно сложно. «А это значит, что и регулирование, в том числе и регулирование финансовое, должно быть тоже достаточно гибким», — полагает губернатор.

Как раз перед ДВНПС вышло поручение президента по условиям закрепления рыболовных участков. Правительство должно до марта совместно с наукой еще раз изучить правила расчета платы за заключение договора на РЛУ для промышленного лова.

По мнению Владимира Солодова, в нынешних условиях нужно предлагать те меры, которые позволят обеспечить справедливые платежи, но в то же время привязать плату к фактическим объемам добычи либо к другим механизмам, позволяющим нивелировать риски при пролове.

Очевидно, что лососевый промысел Камчатки находится в глубоком структурном кризисе, это уже понятно по итогам заполнения нерестилищ этого года, прокомментировал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

«По нашим оценкам, экономического потенциала, для того чтобы рассчитаться по этим платежам (за участки — прим. ред.), у предприятий на западном побережье уже сегодня нет», — рассказал глава краевого ведомства, добавив, что, возможно, с этим столкнется и восточное побережье. Напомним, что на Западной Камчатке в этом году поймали менее 1,5 тыс. тонн горбуши.

За проловами видят угрозы не только для компаний, но и для территорий. Если потерять предприятия, то в ближайшее время заменить их и восполнить потери в хозяйственной деятельности, в отдаче для экономики и социальной сферы будет невозможно, убежден Андрей Здетоветский.

Конечно, рыбаков очень волнует, какая ситуация ждет с лососем в дальнейшем, отметил председатель профильной ассоциации Владимир Галицын.

Предварительные цифры на путину 2027 г . ожидаются в конце января, сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. В это время проводятся заседания Отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве, на которых рассматривают перспективы подходов.

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