Отрасль предлагает пройтись по регулированию

В нынешних условиях предприятия волнуют вопросы ремонта и обслуживания флота, снятие избыточных административных барьеров, доступность кредитов. Отраслевые объединения сформировали первые предложения по обеспечению работы рыбной промышленности, рассказали в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Пока невозможно в полной мере оценить влияние санкций и общих экономических изменений на рыбную отрасль, но предприятия в любом случае продолжают работать. Сейчас очень важно особое внимание уделить настройке регулирования, считают в совете.

Правительство ввело ограничения на вывоз обширного перечня товаров и оборудования. В связи с этим судовладельцы столкнулись с вопросами выхода в море с запчастями для ремонта, и здесь нужны разъяснения властей. В Минпромторге ранее сообщили, что запустили горячую линию, чтобы реагировать на возникающие сложности.

В сложившихся условиях очень важно, чтобы рыбаки не сталкивались с претензиями контролирующих органов по поводу государственной экологической экспертизы. На конференции Fishnews Online первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков напомнил, что сейчас готовятся изменения в закон «Об экологической экспертизе». АРПП направляла свои замечания по предложенным поправкам, отраслевые объединения рассчитывают, что с внесением изменений в законодательство риски для рыбаков будут сняты.

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко отметил, что бизнес рассчитывает на заморозку проверок и привлечения пользователей к ответственности до тех пор, пока не будет доработано законодательство по ГЭЭ.

Координационный совет проанализирует возможности, предусмотренные для отрасли постановлением правительства об особых условиях выдачи и действия разрешений для бизнеса в 2022 г. «Будем надеяться, что это постановление сможет разрешить те вопросы, которые сейчас перед нами стоят», — подчеркнул президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. В частности, актуальна тема по продлению документов регистра.

Основные усилия сейчас должны быть приложены, чтобы обеспечить снижение себестоимости продукции, уверен Александр Васьков. Надо проанализировать правовую базу и понять, какие барьеры можно снять — конечно же, без ущерба для здоровья и безопасности работников отрасли и потребителей, подчеркнули в координационном совете.

Так, предлагается вернуться к вопросу об отмене обязательного прохождения контрольных пунктов (точек). «Сейчас они функции никакой не несут, — отметил Александр Васьков. — Суда делают крюки по 200 миль, что на экономике отражается очень сильно». Неприемлемо затруднять работу предприятий и новыми правилами ветеринарно-санитарной экспертизы.

На Камчатке уже анализировали возможности снятия барьеров, рассказал председатель краевой ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын. Среди возможных мер он назвал пересмотр требований к минимальному составу экипажей маломерных судов, упрощение процедур оформления сертификатов улова, мораторий на применение нормы о таможенном декларировании для получения разрешения на вылов. При принятии закона об электронном промысловом журнале надо оставить пользователям возможность вести отчетность также на бумаге. В оптимизации нуждается оформление продукции на экспорт. «Надеюсь, что все эти решения будут приняты оперативно», — заявил руководитель ассоциации

Владимир Галицын также подчеркнул, что необходимо оценить возможности по поставкам рыбопродукции на внутренний рынок.

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов считает, что можно было бы проанализировать применение статей КоАП в рыбной отрасли и предложить смягчение наказаний по определенным нарушениям.

Волнует бизнес доступность кредитных средств. Одно из предложений АРПП — сохранение ключевой ставки ЦБ для рыбохозяйственных организаций на досанкционном уровне, рассказал Александр Васьков. Важно решить, как обеспечить ремонт и обслуживание флота в условиях действующих мер по продаже 80% валютной выручки.

Очень важно по крайней мере отложить реализацию инициатив по перераспределению квот вылова, аукционам, перераспределению участков для промысла.

Руководители ассоциаций 15 марта приняли участие в заседании Комитета «Опоры России» по рыбохозяйственному комплексу, на встрече с участием регулирующих ведомств обсуждались меры по обеспечению работы отрасли.

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