— Владимир Михайлович, чувствуют ли сегодня российские добытчики лососей на себе влияние международных санкций в отношении России?

— Лососевая индустрия оказалась под ударом наравне с остальными отраслями экономики. Возникающие проблемы связаны, прежде всего, с эксплуатацией оборудования на рыбоперерабатывающих заводах и импортом запасных частей к нему. За минувшие годы добытчики лососей запустили на Камчатке десятки таких заводов и модернизировали уже построенные. Они стремились укомплектовать их наиболее современной высокотехнологичной техникой зарубежного производства. Сегодня иностранные поставщики в угоду политической конъюнктуре отказываются от своих обязательств перед российскими клиентами по обслуживанию данного оборудования и обеспечению запчастями.

Ряд компаний, входящих в нашу ассоциацию, владеет флотом. Такие же проблемы у них возникают и при эксплуатации судов, оснащенных зарубежными комплектующими. Особенно это касается недавно построенных единиц флота. Остается порадоваться, что не были реализованы идеи некоторых «продвинутых» экспертов, предлагавших списать все суда возрастом свыше 30 лет. Если текущая ситуация не изменится, вполне возможно, именно эти «трудяги» останутся основой нашего рыболовного флота. Надеюсь, конечно, что до такого не дойдет.

Замечу, что российский флот не самый отсталый по мировым меркам, как нам пытались это представить. Наоборот, на сегодня он один из самых эффективных. Суда, построенные более 30 лет назад, не намного хуже современных аналогов. На Камчатке такие суда прошли ремонт, модернизацию. Они прекрасно справляются со своими задачами и могут эффективно проработать еще долгие годы.

Возвращаясь к проблеме поставок зарубежных комплектующих, добавлю, что существующие запасы позволят нам справиться с ней в этом году. Уверен, что в дальнейшем решение будет найдено. Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации.

— На фоне санкций возникает еще проблема: некоторые страны закрывают свои рынки для нашей продукции. Так, Япония заявила о своем намерении отказаться от российских поставок. Сможет ли отечественный рынок обеспечить спрос на 320 тыс. тонн красной рыбы, которые, по прогнозу, будут добыты этим летом?

— В 2021 году на Дальнем Востоке было выловлено 500 с лишним тысяч тонн лососей. По данным таможни, экспортировано 83 тыс. тонн рыбной продукции, остальной объем поступил на внутренний рынок. Так что ниша для 320 тыс. тонн лососевой продукции в России есть. Рубль укрепляется, что позволит нашим предприятиям с выгодой реализовать продукцию отечественному потребителю.

В то же время возможность экспорта по-прежнему существует. Что касается Японии, то основа ее импорта из России — нерка и мороженая икра. В 2021 году экспорт дальневосточной нерки составил 21 тыс. тонн. Я пока не слышал о том, что основные японские покупатели отказались от наших поставок. Есть определенные сложности с японскими фирмами, в которых есть государственная доля. Но полностью частные компании подтверждают ранее заключенные контракты. Полагаю, им будет сложно обойтись без нашей продукции.

Кроме того, для нас остаются открытыми рынки Южной Кореи и Китая. Мы поставляли рыбу и в другие страны Юго-Восточной Азии — Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Филиппины. Туда шли небольшие объемы: от 2 до 7 тыс. тонн. Просто рыбакам тогда не требовалось расширять свое присутствие на рынках этих стран. Но если возникнет такая необходимость, там можно найти новых покупателей. При этом нашей главной задачей считаю обеспечение потребностей внутреннего рынка Российской Федерации.

— Если вы увеличите поставки на российский рынок, готова ли к этому отечественная логистика?

— Проблемы с логистикой были всегда. В 2021 году рыбацкая общественность направила обращения в адрес Генпрокуратуры и ФАС по поводу стоимости услуг хранения на холодильниках в портах Приморья. В пиковые дни путины, когда формируются большие партии продукции, ставки хранения у приморских портовиков сразу вырастают в 2-3 раза, а иногда до 7 раз. Однако надзорные ведомства не увидели здесь ценового сговора. Рыбакам напомнили, что они добровольно подписывают договоры на портовые услуги. Правда, забыли упомянуть, что иной альтернативы у рыбаков на Дальнем Востоке просто нет. Именно эта ситуация в том числе толкает наши рыболовецкие компании искать рынки сбыта в других странах, где холодильников больше и услуги хранения дешевле. А у нас с 2009 года продолжается дискуссия о необходимости развивать в портах инфраструктуру и строить дополнительные мощности хранения. Кто и где должен это делать? Точно не рыбаки. Но даже если у них возникнет желание построить холодильник, то вряд ли им позволят свободно реализовать такой проект на территории отечественных портов.

В этом году нам обещают два рейса на Дальний Восток атомного лихтеровоза «Севморпуть», чтобы обеспечить доставку продукции на запад страны по Северному морскому пути. Государство выделило на это немалые средства. Грузы рыболовецких компаний уже не раз доставлялись по СМП. Конечно, это улучшает логистику.

Добавлю, что еще в 2012 году была впервые использована схема вывоза рыбы из портов Приморья автомобильным транспортом в больших объемах, что оказалось дешевле, чем железной дорогой. Это тоже одно из решений транспортного вопроса.

— Из России уходят такие крупные мировые перевозчики, как Maersk. Вы не опасаетесь возможного дефицита рефрижераторных контейнеров?

— Такой дефицит возможен. Мы уже сталкивались с этой проблемой в прошлом году. Но есть компании, пусть не такие крупные, как Maersk, которые могут предложить аналогичные услуги. Кроме того, наши предприятия в последнее время приобретают собственный парк рефконтейнеров. Так, например, Камчатский морской порт купил 400 рефрижераторных контейнеров, что, безусловно, послужит нам подспорьем.

— Чтобы смягчить санкционный удар, наши государственные ведомства обещают российскому бизнесу оперативно решать его проблемы. Какими из них требуется заняться в первую очередь, чтобы спокойно пройти эту путину?

— Начну с проблемы государственной экологической экспертизы. Некоторые ведомства считают, что все виды рыболовства должны ее проходить. В 2019-2021 годах на Сахалине и в Хабаровске в отношении ряда компаний были возбуждены дела об административном правонарушении в связи с ловом лососей на морской акватории при отсутствии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Если рыбакам навяжут эту излишнюю процедуру, то вести добычу лососей будет сложно. Такая экспертиза требует не только много времени и дорого стоит, но и, скорее всего, сделает невозможной работу предприятий в рамках оперативной корректировки рекомендуемого вылова. Проект изменений закона о государственной экологической экспертизе, который разработан с учетом мнения рыбаков и должен разрешить эту проблему, находится на рассмотрении в Госдуме. Надеемся на его скорейшее принятие.

Правила ветеринарно-санитарной экспертизы — тоже острая тема. С первого марта вступила в силу новая редакция документа, значительно отличающаяся от предыдущей версии: требования к прохождению процедуры были изменены. При этом, что удивительно, федеральные правовые акты, в развитие которых были приняты оба варианта, не поменялись. Согласно новым правилам на экспертизу должна поступать не готовая продукция, а сырец, и только после получения положительного заключения ВСЭ из него можно будет изготавливать продукцию. То есть на рыбоперерабатывающих заводах (а их только на Камчатке несколько сотен), на всех судах, где производится продукция (икра соленая, консервы, рыба соленая, вареная продукция и т. д.), должны находиться сотрудники госветслужбы, чтобы проводить экспертизу уловов. Реализовать эти требования на практике невозможно. По мнению региональных властей, только на Камчатке для этого потребуется дополнительно 350-400 сотрудников. По этому поводу вот уже почти год идет дискуссия с представителями различных ведомств, но до недавнего времени, пока к решению проблемы не подключился вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, рыбаков и субъекты Российской Федерации никто не хотел слышать. На Дальнем Востоке началась лососевая путина, и, чтобы ее не остановить, необходимо как можно скорее решить эту проблему.

Порой возникает ощущение, что среди тех, кто разрабатывает проекты федеральных правовых актов, и работников контрольно-надзорных органов на местах есть люди, которые, вольно или невольно, выполняют функции «иностранных агентов», вредящих экономике нашей страны. Хотелось бы, чтобы они осознали последствия своих решений и действий.

— Рекомендованный вылов лососей в Камчатском крае в 2022 году составляет порядка 150 тыс. тонн. При этом в регионе за 12 лет созданы береговые мощности, которые способны переработать объем рыбы вдвое больший. Имеет ли смысл привлекать на эту путину флот для переработки улова и продолжать строить здесь новые заводы?

— Когда компании, добывающие лососей на Камчатке, получили в 2008 году рыболовные участки на долгосрочный период в 20 лет, они сделали все необходимое, чтобы создать на своей территории достаточное количество перерабатывающих заводов. Если до 2008 года 30% улова лососей перерабатывалось на берегу, а 70% — на судах, то сейчас берег может взять на себя практически 100% добытого.

Но флот все равно нужен. Когда бывают залповые подходы красной рыбы, необходимо задействовать все мощности и на берегу, и в море, чтобы обеспечить переработку таких значительных объемов. Это подтвердил и 2018 год: тогда при стартовом прогнозе в 295 тыс. тонн Камчатка поймала и переработала почти 500 тыс. тонн лососей. В меньшей степени нам сегодня нужна помощь других регионов, так как камчатские предприятия обладают достаточным количеством своих судов, хотя мы всегда рады обеспечить работой флот из соседних субъектов.

Что касается строительства заводов, то сейчас таких проектов гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Основные береговые мощности были созданы в 2008–2020 годах. Сейчас рыбаки сосредоточили усилия на модернизации производства.

На Камчатке еще остаются рыболовные участки, которые в меньшей степени обеспечены береговой переработкой. Это северные районы полуострова, ближе к границе с Чукотским автономным округом. Во-первых, там не такие высокие уловы. Во-вторых, строить заводы при полном отсутствии инфраструктуры затратно. Возможно, в будущем там появятся значительные производственные мощности, так как отраслевая наука прогнозирует, что центры воспроизводства лососей будут смещаться на север.

— Можно ли перевести созданное добытчиками лососей береговое производство на круглогодичный режим, чтобы обеспечить в районах постоянные рабочие места?

— Как оказалось, сейчас в отрасли все возможно, хотя это и не согласуется с экономикой. Даже во времена Советского Союза, при тогдашней экономической ситуации и использовании системного подхода, практически все береговые заводы на Камчатке работали сезонно. Когда стоимость электроэнергии на собственных генерирующих мощностях предприятия доходит до 70 рублей за киловатт-час, очень сложно обеспечить круглогодичную работу завода, тем более зимой при температуре -40°C. И даже если пойти на такие затраты, то существует еще множество других проблем: как, например, вывозить продукцию, ведь дорожная сеть охватывает далеко не всю Камчатку, а навигация всего 4 месяца в году?

— Порой можно услышать такое мнение: да, заводов построено много, но количество не перешло в качество, основной вид продукции — по-прежнему мороженый лосось. Справедливо ли это?

— Те, кто так рассуждает, не знают специфику промысла тихоокеанских лососей. Они предлагают нам на заводах делать продукцию глубокой степени переработки, и, знаете, это все равно, что требовать от комбайнера сразу на поле печь пирожки. Задача рыбака — максимально освоить выделенные объемы лососей за единицу времени. Когда идет вал рыбы, он обязан поймать ее и обеспечить первичную переработку, чтобы сохранить улов. Ведь если не выловить лосось здесь и сейчас, рыба пройдет и потом такой возможности уже не будет. Напомню, что в пик подхода лососей отдельные заводы перерабатывают до тысячи тонн сырья в день, производя в основном мороженую рыбу. И если вдруг начать изготавливать на заводе деликатесную продукцию, объемы переработки и, соответственно, вылова уменьшатся в несколько сот раз. При этом, справедливости ради надо отметить, отдельные наши предприятия выпускают деликатесы, исходя из спроса. Но происходит это не на береговых заводах, а в местах, приближенных к потребителю.

— В 2021 году Камчатский край и Сахалинская область договорились об изменениях режима промысла транзитных лососей на Северных Курилах, чтобы пропустить достаточное количество рыбы к Камчатке. Сахалин выполнил свои обязательства? Эти договоренности сохранятся в 2022 году?

— В прошлом году все обязательства были выполнены. Перспективы этого года мы обсуждали весной на рабочей группе ДВНПС. Наши сахалинские коллеги подтвердили, что все достигнутые договоренности остаются в силе.

Подчеркну, что в позиции Камчатского края по этому вопросу нет никакого эгоизма. Речь идет о сохранении дальневосточных запасов лососей. Чтобы обеспечить их сохранность, на Камчатке максимально ограничивают промысел. Для пропуска на нерестилища западного побережья в том числе ранних форм малочисленных популяций лососей промысел в нашем крае начинают как можно позже (с конца июня или с 20-х чисел июля), вводят значительные запреты по срокам и орудиям лова. Иначе можно за несколько дней безвозвратно уничтожить популяцию целой реки. Таких же мер по ограничению промысла мы ждем от наших сахалинских соседей. Определенный законом приоритет воспроизводства над изъятием — наша общая задача.

— В последние годы на Камчатке активизировалась дискуссия об экологическом ущербе, нанесенном горнорудной отраслью. Противодействует ли ваша ассоциация этому негативному влиянию на природу, в том числе на нерестовые реки?

— Замечу, что не рыболовецкие компании, а жители края, неравнодушные к судьбе Камчатки, заботящиеся о ее природных богатствах, начали эту дискуссию. Уверен, что проблема экологии волнует большинство населения полуострова. Если говорить о позиции нашего объединения, мы не требуем запрета горнорудной деятельности. Мы требуем соблюдения природоохранного законодательства теми, кто ведет эту работу. Условия лицензий на добычу полезных ископаемых в части снижения экологического ущерба и восстановительных работ не должны нарушаться. К сожалению, некоторые пользователи пренебрегают своими обязанностями, действуя по принципу «минимальные вложения — максимальная отдача». Как результат — невосполнимый ущерб экосистеме. Это плохой пример для других горнорудных предприятий, которые могут истолковать его как право на вседозволенность.

Особенно нас беспокоит добыча россыпного золота и платины: их залежи находятся в основном в русловой части нерестовых рек, а это самое уязвимое место.

Мы благодарны губернатору края Владимиру Солодову за то, что он разделяет наши опасения и держит этот вопрос на контроле.

Главное богатство полуострова — возобновляемые ресурсы. Если их уничтожить, Камчатка лишится будущего.

— Не за горами 2028 год, когда истечет срок действия большинства договоров на пользование рыболовными участками. Есть ли четкое понимание, что будет дальше?

— Этот вопрос волнует всех рыбаков, и не только на Камчатке, особенно после недавней попытки узаконить аукционную продажу рыболовных участков. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в 2020 году. Редакция, в которой он принят в первом чтении, была приемлемой. Но ко второму чтению она кардинально изменилась, создав большие риски для бизнеса. Фактически предлагалось пустить участки с молотка без учета всего, что было сделано нынешними пользователями, которые полностью выполнили свои обязательства перед государством: построили новые заводы, создали рабочие места, вложили огромные средства в развитие производства. В 2020 году многие предприятия, увидев такую перспективу, были вынуждены приостановить свои инвестиционные проекты. В результате только за один год на Камчатке отрасль недосчиталась 5 млрд рублей инвестиций.

Тогда все рыбацкое сообщество объединилось, чтобы не допустить принятия закона в таком виде, хотя нас пытались убедить, что это просто техническая ошибка.

Мы рассчитываем, что в 2028-м, как минимум, состоится новый конкурс по образцу 2008 года, а в лучшем случае договоры с добросовестными пользователями будут переоформлены в приоритетном порядке на новый срок.

Кирилл МАРЕНИН, журнал Fishnews — Новости рыболовства»

Июль 2022 г.