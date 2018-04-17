17 апреля 2018 года

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Fishnews уже не раз писал о предложениях Камчатского края по снижению административных барьеров для судов, доставляющих уловы в живом, свежем и охлажденном виде. Новая система позволит упростить промысловую отчетность и в то же время – обеспечить полный и достоверный учет улова, считают сторонники изменений.

Камчатский край на Съезде рыбаков предложил ускорить работу по снижению административных барьеров для судов, доставляющих уловы в живом, свежем и охлажденном виде. Регион уже около двух лет добивается изменения правил рыболовства. Губернатор Владимир Илюхин в январе прошлого года обратился по этому вопросу к президенту. Владимир Путин дал соответствующее поручение.

С какими изменениями выступает Камчатский край, корреспонденту «Fishnews – Новости рыболовства» рассказали в министерстве рыбного хозяйства региона.

Что предлагает край?

Причиной написать президенту стал запрос от рыбацкого сообщества, отмечают в минрыбхозе. Реальным условиям работы судов, доставляющих уловы на береговые заводы, не отвечает норма о допустимом отклонении веса добытого от цифры, которая была предварительно заявлена капитаном, – сейчас это 5% в ту или иную сторону. Проблемы вызывает необходимость оценки видового состава улова прямо на судне, а также нынешние требования к прилову.

Камчатский НИИ рыбного хозяйства и океанографии предложил принципы организации рыболовства с доставкой и выгрузкой уловов водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде. Они были проработаны с рыбацким сообществом, краевым министерством рыбного хозяйства и пограничным управлением. Для того чтобы понять, как будет работать схема, проводились экспериментальные исследования на предприятиях.

Систему можно выстроить следующим образом, считают на Камчатке:

Первое. Уловы доставляются и выгружаются в живом, свежем или охлажденном виде в морские порты РФ, а также в определенные властями прибрежных субъектов Федерации места на территории этих регионов. Такая формулировка отвечает положениям закона о рыболовстве, в том числе с учетом изменений, вступающих в силу с 2019 г.

Второе. Для того чтобы рыбаки могли воспользоваться особыми условиями по учету улова, они должны соблюсти требование: добыча водных биоресурсов в течение одного рейса (выхода в море) осуществляется в одном районе по одному разрешению и одним пользователем (владельцем квот). Это необходимо, чтобы была возможность установить район вылова и принадлежность добычи конкретному пользователю.

Третье.Определять вес улова предлагается на берегу, до отправки на переработку. Эта операция производится с уведомлением пограничного органа. Для учета, как отмечали в КамчатНИРО, может использоваться прямое взвешивание (более точный способ) или объемный метод.

Также в институте предложили, чтобы при выгрузке улова пользователь проводил контрольную работу по определению фактического видового состава улова, прилова молоди с применением методик, разработанных отраслевой наукой. При этом в КамчатНИРО отмечали, что уже приготовили проект такого руководства.

Так как уловы, доставляемые на берег, могут быть достаточно внушительными, предлагалось для определения видового состава использовать выборки, а полученные с их помощью данные распространять на весь улов.

Четвертое. По результатам контрольной работы капитан судна заполняет промысловый журнал, указывая фактический вылов по каждому объекту промысла, и подает ССД с объемом добычи по объектам. Получается, подчеркнем, что все эти операции выполняются уже по факту выгрузки улова.

Пятое. Рыбак сможет корректировать данные о соотношении видов водных биоресурсов в улове в пределах 2% от его общей массы, при этом изменение общей массы не допускается. Корректировки можно будет вносить в промысловый журнал, ССД и приемо-сдаточную документацию в течение двух суток после переработки. При этом ученые подчеркивали: период и процент определены экспертно – проверить работоспособность этих норм позволит практика.

Шестое.Перечень «одуемых» видов водных биоресурсов, которые указаны в разрешениях на добычу, при таких условиях работы должен соответствовать видовому составу, характерному для конкретного способа вылова и района промысла. Составляться такой список должен на основании рекомендаций отраслевой науки.

Принцип с «набором» объектов промысла, отмечали авторы изменений, нужен, чтобы избежать перелова, прежде всего видов водных биоресурсов, для которых устанавливается общий допустимый улов.

Большое внимание привлек вопрос с приловом. Камчатские специалисты предложили учитывать его по факту. «Важным преимуществом такой системы регулирования является максимально полное использование уловов: весь фактический улов поступает в переработку. Это соответствует международной практике ведения ответственного рыболовства, поскольку позволяет уйти от выпуска прилова в естественную среду обитания, не имеющего смысла с биологической точки зрения», – рассказал на Съезде рыбаков заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.

Какие результаты ожидаются?

Убрать избыточные барьеры по учету улова Камчатка предложила для всего Дальнего Востока. Эксперимент, проведенный в Сахалинской области, продемонстрировал положительные результаты, поэтому не нужно замыкаться только на этом регионе и только на 6-мильной зоне, считают в краевом правительстве.

Новая система позволит упростить ведение промысловой отчетности для предприятий и при этом – обеспечить полный и достоверный учет улова, полагают сторонники изменений. Среди плюсов называют и получение объективных данных о состоянии водных биоресурсов.

«Ускорить принятие решения по учету количественного и видового состава уловов водных биоресурсов при их выгрузке в живом, свежем или охлажденном виде», – такая рекомендация Росрыболовству вошла в решение IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса РФ. В Камчатском крае ждут реализации этого предложения и готовы продолжить работу.

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