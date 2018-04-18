Новости
Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь БУХАРОВ. Фото пресс-службы ФАР

Рыбу в массы – через рестораны

Рестораторы и рыбопромышленники за круглым столом обсудили возможности по популяризации массовых видов рыбы на внутреннем рынке и проблемы, которые придется решать на этом пути.

В мероприятии на площадке ТАСС участвовали руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев, руководители ведущих рыбопромышленных компаний, рестораторы, переработчики.

Открывая дискуссию, Илья Шестаков предложил обсудить возможности по продвижению в первую очередь массовых объектов промысла. Он отметил, что речь идет не столько о крабе, лососевых или корюшке – эти виды в особой раскрутке уже не нуждаются, и рыбаки не испытывают проблем с их реализацией.

«Мы не говорим про морепродукты, не говорим про краба, это не объект массового потребления. Хотелось бы, чтобы мы могли продвигать такой продукт, как минтай, хотелось бы больше понять, как продвигать палтус, как продвигать кальмар. Это продукт, который у нас достаточно массово идет. И, конечно, новые виды, которые в перспективе есть у нас по вылову, – это и скумбрия, и иваси», – заявил глава рыбного ведомства.

По его словам, нужно создать определенную систему продвижения отечественных рыбных продуктов, которая подошла бы и рыбакам и рестораторам. «Думаю, что мы такую модель должны найти. Мы обсуждали, как она могла бы выглядеть. Предлагаем на данном этапе, может быть, вместе с рестораторами договориться о проведении каких-то сезонных фестивалей из сезонных видов рыб», – озвучил идею Илья Шестаков, добавив, что для начала это могут быть четыре мероприятия в год – в привязке к сезонам вылова.

«Рыбная продукция востребована, нужна, популярна и интересна для ресторанного бизнеса», – выразил мнение известный российский ресторатор Аркадий Новиков. Он привел пример крупной зарубежной сети рыбных кафе Nordsee, которая успешно работает во многих европейских странах, в том числе за счет грамотного распределения сырья и полуфабрикатов для своих заведений.

Как сообщает корреспондент Fishnews, представители ресторанного бизнеса в целом согласились, что российскую рыбу популяризировать надо, поделились опытом сотрудничества с поставщиками отечественной рыбопродукции, зачастую сложным и неудачным, но отметили, что в последние годы ситуация постепенно меняется в лучшую сторону.

Проблемы частично ушли, но ресторанные сети до сих пор не устраивает отсутствие гарантий стабильных поставок, сильные скачки цен в течение года и непостоянное качество продукции. Многим хотелось бы получать более удобный для поваров полуфабрикат, есть претензии и к устаревшим ГОСТам, в частности, по икре.

«У нас нет поставщиков, которые хотя бы полгода держат одну цену», – заявил владелец сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. По его словам, такая ситуация, во многом связанная с сезонностью промысла, наряду с необходимостью решать вопросы с хранением продукции увеличивает затраты бизнеса.

Повсеместное распространение фермерского лосося и других объектов аквакультуры сыграло злую шутку с квалификацией работников кухни – к дикой рыбе часто нужен совсем другой подход. «Наши повара не умеют работать на российской рыбе», – признал Сергей Миронов, отметив, что в результате приходится разрабатывать рецептуры с нуля. Рестораторы готовы решать и эту проблему, но хотели бы иметь уверенность в источниках сырья.

По мнению Германа Зверева, «генетический код» рыбной отрасли, созданный еще советской рыбохозяйственной системой, во многом является препятствием для полноценного общения рыбаков и ресторанного бизнеса. Он напомнил, что рыбный промысел в СССР сильно отличался от Италии, Испании, Японии, Китая, Индонезии, США и других стран, где существенная часть рыбы добывается в прибрежных водах небольшими судами и сразу доставляется на берег.

«Экономика советской рыбохозяйственной системы строилась по-другому. Это большие суда, которые выходят далеко в море – за сотни, за тысячи километров, морозят рыбу. Этот индустриальный код советской рыбохозяйственной системы совместить с тем, что требуется, что необходимо новому ресторанному бизнесу достаточно сложно», – отметил президент ВАРПЭ.

Многие рыбодобывающие компании в разное время пытались продвигать на внутреннем рынке ту или иную непривычную для нашей страны продукцию и сталкивались с большими трудностями. Среди проблем, которые мешают рыбакам взаимодействовать с рестораторами, президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин назвал, прежде всего, логистику – доставка занимает слишком много времени, сложности с оформлением документов, засилье так называемой «охлажденки»-дефроста.

«У нас нет оператора, который мог бы забрать всю охлажденную рыбу и морепродукты на Дальнем Востоке, привезти их в Москву и здесь сделать раздачу по всем ресторанам. Это самая большая проблема, которая есть сегодня, и ее пока, к сожалению, очень тяжело решать», – констатировал он.

О необходимости создания специализированной структуры, которая могла организовать закупку и доставку рыбной продукции в нужных объемах из портов в столицу, говорили и владельцы ресторанов. Но вкладывать средства в «хаб, который настроен на рыбу», ни одна сторона желанием пока не горит.

С трудом ломаются стереотипы и в отношении самой массовой российской рыбы – минтая, хотя подвижки уже есть. «Новое поколение не знает, что минтаем надо кошек кормить», – поделились наблюдениями представители ресторанного бизнеса. Это подтверждают и данные рыбопромышленников.

«Ментальность осталась, но наша статистика говорит о том, что именно минтай на данный момент на российском рынке показывает самую большую динамику роста. Мы по филе минтая увеличиваем продажи больше чем на 100% каждый год. В этом году уже под 10 тыс. тонн вышли, – рассказал представитель холдинга «Норебо» Вячеслав Стурзу. – В первую очередь благодаря тому, что изменился подход к продукту – однократная заморозка, современна упаковка».

Илья Шестаков напомнил о планах налогового стимулирования поставок на внутренний рынок, которые также могут подтолкнуть рыбаков к более тесному контакту с сегментом HoReCa. «Компании, которые будут вывозить на экспорт, будут платить больше налогов за счет ставки сбора. А те, кто будет возить на внутренний рынок, после подключения системы «Меркурий» мы это сможем все отслеживать, будут иметь скидку 85%. Поэтому я думаю, что с точки зрения возможности покупки и конкуренции с внешним рынком небольшое преимущество будет создано», – отметил руководитель Росрыболовства.

В целом подстроиться под требования рестораторов смогут не все рыбаки, но и не всем это надо, считает Герман Зверев. «Это тот локомотив, который будет вытаскивать лидеров, за лидерами будут присоединяться другие. Какая-то часть отрасли, конечно, никогда не пойдет в этот сегмент, надо быть реалистами, – указал он. – А какая-то часть отрасли будет. Я думаю, даже если 10-15% пойдет, это уже большой плюс».

По итогам круглого стола было подписано соглашение между Федеральным агентством по рыболовству и Федерацией Рестораторов и отельеров о сотрудничестве в области противодействия нелегальному промыслу и сбыту рыбной продукции. Кроме того, для участников мероприятия провели дегустацию рыбы и морепродуктов с акцентом на блюда из «сезонных» объектов промысла – наваги, корюшки и минтая.

Fishnews


  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь БУХАРОВ. Фото пресс-службы ФАР
  • Рестораторы и рыбопромышленники за круглым столом обсудили возможности по популяризации массовых видов рыбы на внутреннем рынке. Фото ТАСС
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото ТАСС
  • Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь БУХАРОВ. Фото ТАСС
  • Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ. Фото ТАСС
  • Ресторатор Аркадий НОВИКОВ. Фото ТАСС
  • Владелец сети «Мясо&Рыба» Сергей МИРОНОВ. Фото ТАСС
  • Президент ПАО «ТИГР» Сергей ДАРЬКИН. Фото ТАСС
  • Рестораторы и рыбопромышленники за круглым столом обсудили возможности по популяризации массовых видов рыбы на внутреннем рынке. Фото ТАСС
  • По итогам круглого стола Росрыболовство и Федерация Рестораторов и отельеров подписали соглашение о сотрудничестве в области противодействия нелегальному промыслу и сбыту рыбной продукции. Фото ТАСС
    •
    НазадМетки: аквакультураварпэдальний востокикракальмаркраблососьминтаймоскванавагаросрыболовствосшаяпония
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

    Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

    Дан БЕЛЕНЬКИЙ

    Рыбоводные заводы пора приводить в порядок

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Новый подход к участию в выставках – это игра на опережение

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Инвестпроект как аргумент

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

    Андрей ТЕТЕРКИН

    От нового флота – к новым продуктам

    Все интервью

    Личное мнение

    Старший советник программы по устойчивому рыболовству Всемирного фонда дикой природы, к.б.н. Константин ЗГУРОВСКИЙ

    Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

    Константин ЗГУРОВСКИЙ

    Бизнес необходимо привлекать к управлению ресурсами

    Руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай БОНДАРЕНКО

    Руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области

    Николай БОНДАРЕНКО

    «Рыбное» законодательство нуждается в корректировке

    Все материалы

    Крупным планом

    Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

    Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

    На ленинградском судостроительном заводе «Пелла» заложили краболовное судно для компании «Антей»

    «Антей» принимает вызов

    Российский промысел камчатского краба в Баренцевом море первым в мире получил сертификат MSC

    Сертификация ответственного бизнеса

    Президент ВАРПЭ в 2003 - 2013 гг. Юрий КОКОРЕВ

    Юрий Кокорев: За ВАРПЭ мы видели большое будущее

    Все материалы

    События

    Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

    Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

    С 5 по 9 февраля в Москве проходила 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо-2018». Фото АО «Экспоцентр»

    Интерес к «Продэкспо» возрастает

    Все события

    Продвигая рыбу

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.