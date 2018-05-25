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В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

На общем собрании ВАРПЭ члены ассоциации одобрили годовой отчет и утвердили направления деятельности на 2018 г. Ключевая задача – сохранение исторического принципа и перезаключение договоров о наделении предприятий долями квот на 15 лет.

Итоги подведены

24 мая в Москве в гостинице «Метрополь» прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. На встрече присутствовали представители Совета Федерации, Минпромторга, Минсельхоза, Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбопромышленники заслушали и утвердили отчет о деятельности ассоциации в 2017 г. В числе наиболее значимых вопросов, с которыми пришлось столкнуться за год, президент ВАРПЭ Герман Зверев выделил работу над поправками в постановления по инвестиционным квотам и особенно над постановлениями о перезаключении договоров по наделению долями квот.

«Очень важную норму нам удалось внести в эти постановления, – подчеркнул он. – В первоначальных проектах постановлений предполагалось, что даже небольшая техническая ошибка будет являться основанием для возврата заявки. Коллеги расскажут, какое количество заявок могло быть не удовлетворено в этом случае».

ВАРПЭ также удалось убедить регулятора в необходимости открытого обсуждения с рыбаками методики расчета долей. Была успешно решена проблема с продлением переходного периода для опломбирования ТСК, сдвинуты сроки введения электронной ветеринарной сертификации, осуществлялось плотное взаимодействие с ЕЭК по вступлению в силу техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

«Мы получили серьезную поддержку от Минпромторга в дискуссионном вопросе, связанном с обеспечением непрерывности температурного режима в специализированном подвижном составе, – отметил Герман Зверев. – Благодаря совместной работе и с ЕЭК, и с Минпромторгом нам удалось на уровне правительства добиться от РЖД понимания того, что возить рыбу нужно в специальных, оборудованных, приспособленных вагонах, иначе это негативно сказывается на качестве продукции».

Задачи поставлены

Перечень приоритетов для ВАРПЭ уже на текущий год возглавила кампания по перезакреплению долей квот. «Безусловно, главная задача – это наша совместная работа с организациями по сохранению исторического принципа, по обеспечению перезаключения договоров о наделении долями квот», – заявил Герман Зверев.

По словам замруководителя Росрыболовства Петра Савчука, на 10 мая в федеральное агентство было подано 4928 заявок, причем почти 60% из них поступило от предприятий Дальневосточного бассейна. «Идет работа комиссий – очень важный период заявочной кампании. Надеемся, что справимся с задачами. Сегодня вывесим замечания, – отчитался чиновник, добавив, что в заявках встречается очень много ошибок. – В любом случае есть десять дней с момента опубликования замечаний, на которые все должны отреагировать». К моменту выхода этой статьи Росрыболовство уже опубликовало протоколы заседаний комиссий.

По оценкам наблюдателей, выдвинутых от отраслевого сообщества на IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса России для включения в состав комиссий, ошибки в заявках встречаются самые разные. Это может быть неполный или неверный адрес предприятия, лишняя цифра в номере, разночтения в названии компании, путаница с указанием районов промысла, неточности в рыбохозяйственном реестре, положительный ответ в пункте о контроле со стороны иностранного инвестора и т.д.

«Из принципиальных вещей, которые мы рассмотрели, у очень многих рыбаков либо отсутствуют описи, либо они не прошиты, – привел пример президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. – По Дальнему Востоку имеет место такая вещь, как задвоение заявок, когда у пользователя в договоре отмечен один объект, а с 2019 года у нас будут находиться два объекта по подзоне».

Вице-президент ВАРПЭ, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев, участвовавший в работе двух комиссий – по Северному и Западному бассейнам, согласился, что замечаний к заявителям в избытке. «К разговору о том, что наше предложение по возможности исправлять ошибки прошло, – практически все предприятия были с замечаниями. Эти замечания на уровне комиссии приходилось исправлять», – указал он.

В целом наблюдатели охарактеризовали настрой комиссий как нацеленный «в большей степени на разрешение проблемных вопросов с рыбаками». «Многие замечания были сняты оперативно в ходе рассмотрения заявок, – добавил Максим Козлов и предложил пользователям, получившим замечания, обращаться за помощью, для того чтобы корректно их устранить. – Мы все готовы к этому общению».

Петр Савчук также рекомендовал предприятиям не затягивать с исправлением заявок. «Хотелось бы, чтобы в эти десять дней подключились и субъекты, и ассоциации. Давайте вместе посмотрим. Ошибок действительно много», – признал замруководителя Росрыболовства. Он поблагодарил отраслевое сообщество за конструктивный диалог: «Мы чувствуем поддержку как регулятор и от ВАРПЭ, и от рыбаков».

Мониторинг и сотрудничество

Среди основных направлений деятельности ассоциации в 2018 г. остается финансово-налоговое, в частности, обсуждение поправок в Налоговый кодекс, продолжится и работа по ликвидации избыточных административных барьеров. Особое значение в связи с заключением соглашений по инвестиционным квотам приобретает мониторинг и оценка строительства судов и береговых перерабатывающих комплексов.

«Минпромторг в ближайшие несколько лет, а может и на длительную перспективу, для нас станет одним из важных регуляторов, важных ведомств», – предупредил Герман Зверев, перед тем как подписать соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли и ВАРПЭ.

Замглавы Минпромторга Олег Рязанцев назвал соглашение продолжением диалога, который выстраивается между рыбопромышленными компаниями, судостроением и государством. «Мы очень ждем от ассоциации, от представителей вашей отрасли предложений, как нам двигаться дальше, как строить соответствующие суда, где у нас недостатки», – заявил он и поблагодарил рыбаков за доверие к российской промышленности и согласие строить пароходы на отечественных верфях.

«Мы очень надеемся, что работа в рамках соглашения с ассоциацией будет двусторонним движением, где мы будем получать от вас постоянно обратную связь, и вы будете нам говорить, где мы недорабатываем», – повторил замминистра, пригласив бизнес активно включаться в работу Минпромторга над вопросами локализации производства судового комплектующего оборудования.

На сотрудничество с ассоциацией традиционно рассчитывают и в главном профильном ведомстве – Минсельхозе. Замдиректора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Алексей Осинцев напомнил, что в министерстве ждут технических замечаний от отрасли по проекту изменений в Налоговый кодекс и данные по возможному обоснованию предлагаемых льгот (вычетов).

Он также попросил представить окончательную позицию ВАРПЭ по внесению изменений в закон о рыболовстве в связи с подготовкой законопроекта о проведении аукционов в электронном виде. «Мы делаем все возможное, чтобы при выходе этого законопроекта в отношении проведения аукционов о закреплении права на добычу (вылов) ВБР все было сделано отсылками к отраслевому законодательству. Но в нашем отраслевом законодательстве такие нормы не готовы», – указал представитель Минсельхоза на риски, которые видит ведомство.

Члены ассоциации также высказали пожелания уделить внимание проблемам со сбытом, с которыми сталкиваются отечественные предприятия при поставках на берег недорогих видов рыбы – таких как сельдь или мойва. Предложено выступить с инициативой увеличения в составе научно-промысловых советов присутствия рыбопромышленников и регионов.

По решению общего собрания, в члены ВАРПЭ приняты Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области и «Рыболовецкая артель ИНЯ» (Хабаровский край), исключены – Ассоциация операторов рефрижераторного подвижного состава и ЗАО «Атолл-Запад».

Кроме того, ротация произошла в совете ВАРПЭ: вместо покинувшего его представителя ПБТФ Сергея Саксина в состав совета включен президент группы компаний «Антей» Иван Михнов. Участники собрания также утвердили отчет ревизионной комиссии по итогам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за 2017 г.

Fishnews


  • В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров
  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК
  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ
  • Вице-президент ВАРПЭ, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир ГРИГОРЬЕВ
  • Заместитель министра промышленности и торговли Олег РЯЗАНЦЕВ
  • Замдиректора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Алексей ОСИНЦЕВ
  • В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров
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