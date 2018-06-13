13 июня 2018 года

Министр встретится с рыбаками

Новый глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев проведет встречу с руководителями ведущих российских ассоциаций рыбопромышленников.

Переговоры пройдут в Министерстве сельского хозяйства в Москве. Как сообщает корреспондент Fishnews, участие во встрече примет президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. ДФО будут представлять глава Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков и руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов. Также участниками переговоров станут председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев и вице-президент Союза рыбопромышленников Запада Дмитрий Кожарский.

Напомним, что Дмитрий Патрушев назначен министром сельского хозяйства РФ указом от 18 мая 2018 г. № 243. В этот же день зампред правительства Алексей Гордеев представил нового главу Минсельхоза коллективу ведомства.

Fishnews