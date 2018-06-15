15 июня 2018 года

Общественный совет сосредоточится на важнейших темах

21 июня состоится внеочередное заседание Общественного совета при Росрыболовстве. На повестке дня перезаключение договоров о закреплении долей квот, электронная ветсертификация, изменения Налогового кодекса.

Участники заседания планируют рассмотреть ход заявочной кампании по перезаключению договоров о закреплении долей квот на период 2019 – 2033 гг. Также предполагается обсудить проблемные моменты, связанные с введением с 1 июля обязательной электронной ветеринарной сертификации уловов. Еще один пункт повестки – рассмотрение проекта изменений Налогового кодекса в части взимания сборов за пользование водными биоресурсами.

Кроме того, члены совета обсудят план работы на второе полугодие и другие вопросы, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству – постоянно действующий совещательно-консультативный орган общественного контроля. Он призван рассматривать проекты разрабатываемых с участием ФАР значимых нормативно-правовых актов, следить за качеством оказания госуслуг и реализацией контрольно-надзорных функций, наблюдать за антикоррупционной и кадровой работой и т.д.

По итогам конкурсного отбора в новый состав общественного совета вошли 28 человек. Соответствующий приказ подписал заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель ФАР Илья Шестаков 26 апреля 2018 г. Ответственным секретарем совета назначен замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Первое заседание совета в новом составе состоялось 17 мая. Председателем совета был избран президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев, заместителями председателя – президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов, председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский, ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

Fishnews