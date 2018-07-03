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Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ. Фото из открытых источников

Юрий Трутнев обсудит «рыбные» вопросы на Камчатке

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев проведет на Камчатке совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. Обсуждение запланировано на 4 июля.

Инвестиционные квоты

Предполагается, что заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков доложит на совещании о реализации механизма инвестиционных квот. Напомним, что программа «квоты под строительство рыбопромысловых судов или береговых заводов» стартовала в прошлом году, когда проводился прием заявок от желающих получить доли.

В результате на сегодняшний день вышли приказы о закреплении лимитов за компаниями, которые показали готовность реализовать 43 проекта. Это 24 инициативы по строительству судов для Северного бассейна, 9 проектов по судам и 10 проектов по береговым предприятиям для Дальнего Востока. В июне также прошел аукцион на понижение для распределения долей среди инициаторов проекта по созданию береговых заводов на Северном бассейне.

Осваивать полученные объемы компании – участницы программы инвестиционных квот смогут после введения объектов инвестиций – судов и заводов – в эксплуатацию.

С помощью нового вида квот в отрасль приходят инвестиции, заложена основа для обновления и модернизации рыбохозяйственной инфраструктуры, заявил ранее в интервью Fishnews Илья Шестаков.

Промысел анадромных

Второй вопрос повестки совещания – о регулировании промысла анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews. Здесь также запланирован доклад замминистра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства. Планируется, что выступят губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и его хабаровский коллега Вячеслав Шпорт.

В этом году рыбаки на лососевой путине работают в рамках новых условий: с июля вступили в силу изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Предполагается, что новые меры регулирования помогут в сбережении ресурса. Первоначальный прогноз по вылову тихоокеанских лососей – около 490 тыс. тонн.

Любительская рыбалка

Планируется обсудить и учет интересов населения Дальнего Востока при организации любительского рыболовства. По этой теме, согласно повестке совещания, выступят Илья Шестаков и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Напомним, что власти островного региона ранее выступили с инициативой «три хвоста» - по организации добычи лососей.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккамчаткаросрыболовство
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