04 июля 2018 года

У Fishnews есть вопрос к любителям рыбалки

Мы решили узнать, насколько серьезно относятся рыболовы-любители к недавно введенным суточным нормам добычи. Планируете ли вы соблюдать разрешенные лимиты или эти требования вас вовсе не волнуют? Ответить можно одним кликом, поучаствовав в опросе Fishnews.

Напомним, суточные нормы для любительской рыбалки уже установлены для разных регионов страны. Лимиты ввели для Байкальского, Западного, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского, Азово-Черноморского, Северного, Волжско-Каспийского и Дальневосточного бассейнов.

Fishnews решил узнать, как к нововведениям относятся сами рыбаки-любители и собираются ли они соблюдать установленные нормы. На нашем сайте запущен опрос, поучаствовать в котором можно, зайдя на любую статью (включая эту). В поле справа на выбор предлагаются пять вариантов ответа, в том числе «Не увлекаюсь рыбалкой» и «Всегда рыбачил безо всяких норм и дальше буду!». О результатах мы расскажем в отдельном материале.

Fishnews