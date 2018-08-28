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Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вячеслав Бычков: Отказ от базовых принципов запустит негативные процессы

Распоряжение правительства подтвердило опасения о возврате аукционов по продаже долей квот. Между тем, если будут пересмотрены базовые принципы законодательства о рыболовстве, остановить дальнейший процесс будет невозможно, считает президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» активно высказывала позицию по вопросу возвращения к аукционам. «Мы подписали в июле открытое письмо, в котором просили президента Владимира Путина о сохранении базовых принципов работы рыбной отрасли. Также планируем участвовать в чрезвычайной конференции, которую решила собрать Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ)», - рассказал президент АЯП Вячеслав Бычков в интервью Fishnews.

План развития конкуренции, подготовленный ФАС, включил пункты о внедрении аукционов, причем не только крабовых, но и в целом регулярных торгов по квотам. «Не все члены нашей ассоциации имеют доли квот вылова крабов, но ведь существует тревога, и вполне обоснованная, что крабами дело не ограничится. Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2018 года № 1697, утвердившее план, в который вошли пункты об аукционах, подтвердило наши опасения. Мне кажется, если будут пересмотрены базовые принципы законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, то дальнейший процесс остановить будет невозможно», - заявил Вячеслав Бычков.

Между тем в результате под угрозой оказываются инвестиционные проекты. «Например, развитие рыбокомбината «Островной» на Шикотане – основную финансовую подпитку для него обеспечивает как раз крабовый промысел», - обратил внимание руководитель ассоциации.

Член Совета Федерации Елена Афанасьева в июне внесла в Госдуму законопроект о 15-летнем моратории на изменение перечня видов квот. По мнению Вячеслава Бычкова, инициатива очень разумна. «Принятие такого закона сняло бы вопросы на перспективу, хотя бы на срок действия новых договоров о закреплении долей квот. Правда, сейчас сложно говорить, каким будет путь внесенного сенатором законопроекта. Если часть долей решат закреплять через аукционы, это тоже потребует внесения поправок в закон. В этом случае решение о моратории столкнется с законодательными изменениями об аукционных квотах», - прокомментировал президент АЯП.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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