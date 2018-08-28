Интервью

28 августа 2018 года
Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Отказ от базовых принципов запустит негативные процессы

Вячеслав БЫЧКОВ, Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Нынешний год – особенный для рыбопромышленников. Идет процедура перезаключения договоров о закреплении долей квот. В состав Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» входят как компании, работающие на Дальнем Востоке, так и предприятия, осуществляющие добычу рыбы на Северном бассейне. Какой для членов объединения была заявительная кампания, в интервью Fishnews рассказал президент АЯП Вячеслав Бычков.

- Главное событие этого года – закрепление на новый срок долей квот вылова. Росрыболовство заявило, что до 1 сентября планирует подписать все договоры. Как прошла заявительная кампания для предприятий – членов ассоциации? Возникали ли какие-то сложности?

- Таких проблем, которые требовали бы вмешательства регулятора, я назвать не могу. Все шло планово. Мы внимательно следили за заседаниями комиссий по распределению и закреплению долей квот. Предприятия Северного бассейна уже подписали договоры на новый срок. Идет процесс и на Дальнем Востоке.

В целом мы считаем, что работа по перезакреплению долей квот была проведена неплохо. Регулятор сработал достойно, особенно если учесть колоссальный объем документов по Дальневосточному бассейну. Мы постоянно поддерживали связь с наблюдателями от рыбацкого сообщества – на Дальнем Востоке это президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов и президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

- Озвучивалась проблема: как быть с договорами, срок действия которых истекает не 31 декабря 2018 года, а раньше. Этот вопрос остается?

- Да, эта проблема по-прежнему существует. Поднимать ее мы начали достаточно давно. Так, она озвучивалась в феврале на Всероссийском съезде работников рыбохозяйственного комплекса. Выдвигались разные решения вопроса. Первое – внести изменения в постановление правительства: считать договоры действующими до 31 декабря 2018 года. Насколько нам известно, последний вариант, который предлагался: внести изменения в федеральный закон о рыболовстве. Заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков пообещал, что вопрос будет решен. Здесь нужно наконец поставить точку, так как у некоторых предприятий срок действия договоров заканчивается уже осенью.

- Проблема возврата аукционов при распределении долей квот остается, наверное, наиболее волнующей?

- Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» активно высказывала позицию по этому вопросу. Мы подписали в июле открытое письмо, в котором просили президента Владимира Путина о сохранении базовых принципов работы рыбной отрасли. Также планируем участвовать в чрезвычайной конференции, которую решила собрать Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ).

Не все члены нашей ассоциации имеют доли квот вылова крабов, но ведь существует тревога, и вполне обоснованная, что крабами дело не ограничится. Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2018 года № 1697, утвердившее план, в который вошли пункты об аукционах, подтвердило наши опасения. Мне кажется, если будут пересмотрены базовые принципы законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, то дальнейший процесс остановить будет невозможно.

Под угрозой оказались инвестиционные проекты. Например, развитие рыбокомбината «Островной» на Шикотане – основную финансовую подпитку для него обеспечивает как раз крабовый промысел.

- Член Совета Федерации Елена Афанасьева в июне внесла в Госдуму законопроект о 15-летнем моратории на изменение перечня видов квот. Как вы относитесь к этому предложению?

- На мой взгляд, это очень разумно. Принятие такого закона сняло бы вопросы на перспективу, хотя бы на срок действия новых договоров о закреплении долей квот. Правда, сейчас сложно говорить, каким будет путь внесенного сенатором законопроекта. Если часть долей решат закреплять через аукционы, это тоже потребует внесения поправок в закон. В этом случае решение о моратории столкнется с законодательными изменениями об аукционных квотах.

- Еще одна обширная тема – электронная ветеринарная сертификация. Оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде стало обязательным. Вы регулярно участвуете в совещаниях по вопросам ЭВС, которые проводятся на площадке Росрыболовства. Каковы в целом ваши впечатления от перехода на систему?

- Введение электронной ветеринарной сертификации предусмотрено законом и было неизбежным. Еще до того как начала свою деятельность специальная рабочая группа, которую возглавляет заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, мы инициировали рассмотрение нескольких установочных вопросов, на примере компании «ЯМСы» было проведено тестирование системы. Теперь мы участвуем в заседаниях рабочей группы.

Отрадно, что многие вопросы снимаются уже в процессе обсуждения. В заседаниях участвуют представители Россельхознадзора. Большое совещание проводил заместитель руководителя федеральной службы Николай Власов. С каждым заседанием рабочей группы вопросов становится все меньше. Есть проблемы, по которым пока не могут найти решение, и здесь сотрудники Россельхознадзора дают рекомендации.

Думаю, мы придем к тому, что вопросов просто не будет, электронная ветеринарная сертификация станет обыденностью. Во многом помогает чат, который создан для разъяснений по работе системы «Меркурий». Мы считаем, что в принципе Россельхознадзор делает все возможное, для того чтобы дать ответы пользователям. Кстати, многие вопросы, которые мне поступали, обусловлены тем, что люди просто не до конца разобрались в технологиях. Но постепенно благодаря системной деятельности рабочей группы эти проблему удается снять.

- В июле вышел закон по пересечению государственной границы на море. В процессе принятия изменений представители рыбацкого сообщества выражали определенное беспокойство. Однако законодатели заявили, что ждать не стоит, пообещали мониторить исполнение нового документа и при необходимости подготовить поправки. Вот вы видите по-прежнему риски, связанные с изменениями закона о госгранице, которые вступят в силу в январе 2019 года?

- Мы много выступали по поводу этих изменений, когда законопроект еще только принимался. Но теперь это закон и мы, как законопослушные граждане, будем его исполнять. Тем не менее будем следить за последствиями.

Новый закон не позволяет осуществлять в «районах укрытия» перегрузку продукции из водных биоресурсов, хотя сейчас такая возможность есть. Наша обеспокоенность, связанная с этими изменениями, сохраняется.

- Но проблему прохода Первым Курильским проливом для судов с «закрытой» границей новый закон решает? Ведь именно для этого изначально и готовились поправки?

- Да, безусловно. Тот вопрос, который ставило рыбацкое сообщество, решается, причем пересекать границу можно будет в уведомительном порядке. Однако решив проблему следования через территориальное море судов с «закрытой» границей, которые идут из одного района промысла в другой, мы получили вопрос с перегрузкой продукции. Нужно следить за правоприменительной практикой. Если возникнут проблемы, будем анализировать, подсчитывать возможные потери и возвращаться к обсуждению, говоря на языке цифр.

- Как продвигается процесс сертификации промысла трески и белокорого палтуса в Беринговом море по стандартам Морского попечительского совета ( MSC )? Вы перешли к полной оценке.

- Работа идет в плановом режиме. Мы находимся на этапе предоставления дополнительной информации. По большинству вопросов, которые ставили эксперты, передали данные. Ждем сейчас результатов от ТИНРО-Центра. Вопрос были поставлены достаточно емкие, мы сработали достаточно быстро. Предоставление дополнительной информации планируем завершить в конце августа-начале сентября.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета « Fishnews Дайджест»

Август 2018 г.

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