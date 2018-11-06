06 ноября 2018 года

Бизнес предпочитает экономические стимулы вместо админресурса

Убрать административные барьеры и использовать экономические стимулы вместо аукционов - рецепт успешного развития рыбной отрасли озвучили участники форума «Сообщество», организованного Общественной палатой.

Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса как важной части национальной программы «Развитие Дальнего Востока» была посвящена отдельная секция итогового форума «Сообщество», который прошел 2-3 ноября в Гостином Дворе. Модератор секции Евгения Уваркина, возглавляющая комиссию Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, отметила, что у рыбной отрасли Дальнего Востока огромный потенциал, и предложила обсудить конкретные шаги и механизмы для его реализации.

Риски и барьеры

Среди проблем, препятствующих повышению эффективности рыбохозяйственного комплекса, Евгения Уваркина выделила ситуацию с нормотворчеством. Для рыболовства, как и для многих других отраслей экономики, характерно многоуровневое регулирование с огромным количеством пробелов и нестыковок, когда каждое ведомство вносит свой вклад в хаос нормативных актов. В результате бизнесу крайне сложно разобраться в многочисленных предписаниях, не говоря уже об их выполнении.

Как сообщает корреспондент Fishnews, представители рыбного бизнеса согласились с такой оценкой и привели конкретные примеры административных барьеров. Исполнительный директор Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Игорь Карпман рассказал, что новые требования к обеспечению транспортной безопасности и противодействия терроризму на промысловых судах совершенно не учитывают специфики рыболовства, что делает их избыточными и абсурдными, и ложится тяжелым бременем на предприятия.

Президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш указала на проблемы с нормативной базой в сфере марикультуры. Если по направлению формирования рыбоводных участков произошли положительные сдвиги, то вопрос качественной подготовки документов остался нерешенным. В ведомственных нормативных актах часто встречаются технические ошибки и противоречия, много нареканий вызывает механизм получения участков, а экологическая экспертиза и вовсе стала камнем преткновения для желающих заниматься марикультурой.

У камчатских рыбаков нашлись претензии к отраслевой науке - в части прогнозирования подходов лососевых и к Росрыболовству - в плане оперативного регулирования промысла. Представитель региона высказал пожелание уравнять количество голосов федеральных и региональных структур в комиссиях по анадромным видам рыб.

Председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев обратил внимание, что нормативная база и практика работы правоохранительных органов не поспевают за развитием технологий промысла. «Рыбацкие объединения дважды обращались к председателю правительства с просьбой, чтобы риск-ориентированные подходы, которые президент поручил применять к деятельности всех контрольно-надзорных органов, применялись в том числе и в работе Пограничной службы ФСБ», - напомнил он, предложив сосредоточить усилия на продвижении этого вопроса.

Помимо избыточных требований, которые приводят к прямым убыткам предприятий, часто встречается и такой вид административных барьеров, когда требования надзорного органа можно исполнить только путем заключения договора с подведомственным этому органу бюджетным учреждением. Это касается, к примеру, ветеринарных сопроводительных документов, которые по закону должны оформляться на основании мониторинга ветеринарной безопасности районов промысла - без тотальных лабораторных исследований, но по факту эта норма не работает. «Второе предложение - вернуться к букве и духу этой статьи федерального закона», - озвучил инициативу Герман Зверев.

«Из общего нацпроекта необходимо вытащить отдельно развитие рыбохозяйственного комплекса. Мне кажется, все, что касается Дальнего Востока, будет применительно и к другим бассейнам, потому что проблемы в части административных вопросов точно совпадают, - отреагировала Евгения Уваркина. - Комиссия ведет эту работу достаточно давно, и мы готовы вместе с Общественным советом при Росрыболовстве взяться за создание рабочей группы в части проработки нацпроекта».

Стимулы положительные и отрицательные

Другим важным фактором развития рыбохозяйственного комплекса, по мнению профильной комиссии Общественной палаты, должно стать экономическое стимулирование бизнеса к выполнению задач, поставленных президентом на Госсовете в 2015 г.

К таким стимулам председатель Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев отнес сохранение действующих критериев и льгот для градо- и поселкообразующих предприятий. В системе рыболовецких колхозов их насчитывается почти два десятка, и резкое повышение ставки сбора за пользование водными биоресурсами для многих из них станет тяжелым ударом, вынудив, сократить в свою очередь социальные программы.

Целый перечень мер по привлечению заказов от рыбопромышленников на российские верфи предложили судостроители. Эти меры включают как инвестиционные квоты, так и создание фонда утилизации морских судов, активное участие госинститутов типа Внешэкономбанка в финансировании строительства рыбопромыслового флота, субсидирование кредитных и лизинговых платежей, льготы по налогам на ФОТ экипажей судов, построенных на российских заводах, а также налоговые каникулы для резидентов свободного порта Владивосток и других территорий опережающего развития.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков подтвердил, что механизм инвестквот по крабу действительно стал бы хорошим стимулом для предприятий к обновлению флота, в том числе на дальневосточных верфях. По его словам, только под инвестквоты рыбаки готовы построить три десятка новых судов. Помочь в замене еще части флота может и предложенный Общественной палатой механизм стимулирования с использованием льготной ставки сбора за ВБР.

Но пока стимулирование идет в основном отрицательное, охарактеризовал ситуацию в рыбной отрасли исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. Он напомнил об откровенном лоббировании со стороны Росрыболовства идеи аукционов по продаже части ранее распределенных крабовых квот. В результате несколько компаний заморозили уже подписанные контракты на строительство судов и приостановили другие инвестиционные планы.

Представитель СЗРК подчеркнул, что невозможно регулировать крабов отдельно от рыбной отрасли, поэтому речь идет об аукционах по всем видам водных биоресурсов. «Попытка наполнить бюджет без развития бизнеса - это как получить молоко без коровы, - описал он действия регулятора. - Ни одной задачи, ни одной проблемы аукционы не решают».

Сергей Несветов также поддержал предложение Общественной палаты о ставке сбора в качестве регуляторного механизма. Он отметил, что в отрасли много проблем, но предложил «не тащить рыбаков в светлое будущее административными методами, они придут туда сами».

«Ключевое слово - экономическое стимулирование. Для этого можно использовать ставку сбора. При грамотном подходе к этому механизму мы и российский рынок наполним, и экспорт сделаем, и территории будем развивать, и инвестиции будем делать», - пообещал исполнительный директор СЗРК.

По словам Евгении Уваркиной, примерная оценка доходов в бюджет от введения аукционов на самые востребованные виды ВБР и от повышения ставки сбора по схеме, предложенной Общественной палатой (без учета льготы), показывает двукратную разницу в пользу последнего варианта. Она отметила, что в реальности эти суммы будут скорее всего сопоставимыми, «но при этом будут создаваться рабочие места, будет наполняться внутренний рынок, будут развиваться территории».

«Общественная палата продолжает активно отстаивать эту позицию, потому что считает, что это единственный путь, - заявила Евгения Уваркина. - Нас действительно беспокоит сегодня отсутствие прозрачности в тех решениях, потому что это похоже на коррупционную составляющую, на нечестную конкуренцию, и это никак не направлено на цели развития и задачи, поставленные и обозначенные президентом».

Fishnews