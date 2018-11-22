22 ноября 2018 года

Максим Козлов: На ДВНПС обсудили горячие темы

Сейчас дорабатываются новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна – бизнес-сообществу пообещали возможность ознакомиться с готовящимся документом, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Дальневосточный научно-промысловый совет рассмотрел актуальные для рыбной отрасли вопросы. На заседании, проходившем 16 ноября на Камчатке, обсуждались новые бассейновые правила рыболовства, работа в режиме облегченного учета улова, избыточные требования к маломерному флоту.

Заседание совета состояло из двух частей, в первый день участники подводили итоги лососевой путины, рассказал в интервью Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. По Дальнему Востоку выловили почти 700 тыс. тонн тихоокеанских лососей, при этом около 500 тыс. тонн – в Камчатском крае. «Губернатор Владимир Илюхин отметил, что построенные за последние годы на полуострове заводы позволяют перерабатывать порядка 16 тыс. тонн сырья в сутки, и это тоже своего рода рекорд. Что касается Сахалина, то юго-восток острова очень серьезно отстает, и по этому поводу есть масса вопросов для обсуждения. Тем не менее Сахалинская область добыла в целом порядка 120 тыс. тонн, превысив стартовый прогноз», – обратил внимание руководитель объединения.

Во второй день рассматривалось сразу несколько проблемных тем. Одной из них стали обновленные правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. «На ДВНПС договорились, что будет создана рабочая группа по правилам рыболовства и рыбацкой общественности предоставят возможность ознакомиться с документом, который сейчас дорабатывается. Это правильно: такой серьезный и значимый вопрос должен обсуждаться публично», – сообщил президент АРСО.

Руководитель ассоциации также рассказал, что поднял вопрос, касающийся прибрежного рыболовства. С 1 января 2019 г. вступит в силу новый перечень объектов «прибрежки». «В новый список вошло только 28 позиций из 252 ранее перечисленных. Мы долго не могли понять, в чем причина. По нашему мнению, любой объект должен быть доступен для прибрежного промысла. Если пользователь хочет доставить улов на берег, переработать на своем заводе, создать дополнительные рабочие места, изготовить продукцию с высокой добавленной стоимостью, то государство должно только приветствовать это желание. Однако регулятор говорит, что есть льгота, когда пользователь-прибрежник получает поправочный коэффициент на квоту в размере 1,2. То есть к объемам, которые он может освоить, добавляется 20%. По мнению регулятора, поправочный коэффициент 1,2 можно применить только к 28 видам водных биоресурсов, так как только они пригодны для доставки и выгрузки в живом, свежем и охлажденном виде (это требование к «прибрежке»)», – обрисовал ситуацию Максим Козлов.

«Мы предложили включить остальные объекты в перечень для прибрежного рыболовства, однако без распространения на них поправочного коэффициента. То есть рыбак сам будет определять, в каком режиме (промышленного или прибрежного рыболовства) ему добывать промысловый объект и, соответственно, перерабатывать ли его в море или доставлять на берег», – добавил президент АРСО.

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