17 января 2019 года

Пресс-конференция на Сахалине: как отреагировали на «крабовые» сюжеты

Представители рыбного бизнеса на Сахалине ответили на вопросы журналистов по ситуации в отрасли. Насколько справедливы обвинения в масштабном браконьерстве? Какие проекты реализуются в судостроении и рыбопереработке? Речь шла об этих и других темах.

Пресс-конференция в Южно-Сахалинске собрала большое количество представителей СМИ. После серии сюжетов, которые вышли по ТВ-каналам перед новогодними праздниками, многие хотели услышать, как обстоят дела в рыбохозяйственном комплексе. Встреча проходила в учебно-тренировочном центре «Восток» – рыбопромышленники таким образом решили показать, какие проекты они реализуют.

Первые отклики

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов прежде всего рассказал, что из себя представляет АРСО. Это крупнейшая ассоциация в рыбной отрасли островного региона, объединившая более 65 предприятий. Причем это организации, которые занимаются океаническим промыслом, «прибрежкой». Это свыше 7 тысяч работающих в рыбном хозяйстве.

В прошлом году Россия достигла рекорда в уловах – более 5 млн тонн. Вклад Сахалинской области в общие объемы добычи – порядка 700 тыс. тонн. «70% из этого добыли предприятия, входящие в состав ассоциации», – сообщил Максим Козлов.

2018 год стал знаковым для отрасли. Государство перезаключило с хозяйствующими субъектами договоры о закреплении долей квот. Для этого нужно было выполнить ряд требований, отметил руководитель АРСО.

Доли квот закреплены по историческому принципу, причем теперь уже не на 10 лет, а на 15. Однако высказывается мнение, что нужно переходить к распределению лимитов через аукционы, обратил внимание президент ассоциации. Он напомнил о дорожной карте, утвержденной правительством по предложениям ФАС, где как раз идет речь о торгах. Кстати, некоторые говорят, что исторического принципа вообще не существует, однако такая формулировка используется даже в этом плане мероприятий, отметил Максим Козлов.

Председатель правления АРСО, депутат областной думы Дмитрий Пашов в своем вступительном слове отметил, что в декабре о результатах работы отрасли заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков докладывал президенту Владимиру Путину. Был отмечен рост вылова, налоговых отчислений, приведены данные об инвестициях.

Однако буквально через несколько дней с экранов телевизоров стало звучать, что об успехах говорить не приходится. Что рыбаки – браконьеры и контрабандисты, которые на протяжении десятилетий незаконно вывозят за границу сотни тысяч тонн биоресурсов. «Несмотря на то, что нас контролируют десятки, сотни пограничников, таможенников, налоговиков, сотрудников ФСБ, Россельхознадзора, УВД», – указал на нестыковки представитель рыбной промышленности.

В материалах СМИ говорилось, что рыбаки ни во что не вкладываются, что идет отмывание денежных средств, отметил Дмитрий Пашов. Но что называют в качестве таких «прачечных»? Рыбокомбинат «Островной» на Шикотане, когда добытчики краба откликнулись на призыв государства сохранить и развивать предприятие, оказавшееся в сложной ситуации? Завод по переработке морепродуктов в Невельске? Фонд «Родные острова» или учебно-тренировочный центр «Восток», созданный для развития спорта? - перечислил Дмитрий Пашов. «Если бы все так, как мы, «отмывали» деньги, я думаю, что мы жили бы совсем в другой стране», – сказал рыбопромышленник.

О причинах телевизионных сюжетов

Участникам пресс-конференции задали вопрос: с чем именно они связывают сюжеты, которые вышли по центральным телеканалам. В ассоциации считают, что за этим может скрываться как раз стремление продвинуть аукционы.

Объем информации, а также задействованные в ее распространении ресурсы говорят о том, что за всем этим стоит некий заинтересант, высказал мнение Дмитрий Пашов. В то же время, как отмечают представители рыбной промышленности, количество ляпов в сюжетах заставляет сомневаться, работает ли этот заинтересант в отрасли.

Рыбаки призывает сторонников аукционов к обсуждению – рассмотреть все за и против, заявил Максим Козлов. «Мы готовы к этому диалогу, у нас есть доводы и аргументы, по которым мы готовы защищать исторический принцип и доказывать его состоятельность на сегодняшний день», – подчеркнул президент АРСО.

О строительстве судов

Был задан вопрос об обновлении флота. Флот действительно устаревает, но более «возрастные» суда заменяются более молодыми, рассказал Дмитрий Пашов. Бизнес ждет выхода постановления по инвестиционным квотам на вылов краба, есть планы по закладке на отечественных верфях порядка 30-40 судов, отметил рыбопромышленник. При этом уже в декабре под Санкт-Петербургом был спущен на воду первый российский краболов, чуть раньше – еще одно судно для работы на Северном бассейне.

Максим Козлов отметил запуск программы инвестиционных квот в целом. При этом руководитель ассоциации напомнил, что монокомпаний-краболовов в отрасли практически нет. Суда под добычу рыбы закладывают предприятия, которые в том числе занимаются и промыслом крабов. Организации изъявляют готовность строить флот, даже несмотря на те проблемы, которые накопились в российском судостроении, добавил руководитель ассоциации. «Поэтому мы надеемся, что программа не будет закрыта, что все-таки государство нас услышит», – обратился он к журналистам

Со структурами ОСК есть договоренности о строительстве около 40 судов, сообщил председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews, член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов (он выступил модератором пресс-конференции).

Об «Островном»

В 2016 г. во время «прямой линии», которую проводил президент Владимир Путин, на всю страну стало известно о проблемах рыбокомбината «Островной» на Шикотане. Инвестором решила выступить компания «Курильский универсальный комплекс». В том же году она подписала меморандум о сотрудничестве с Росрыболовством и руководством Сахалинской области.

Прежде всего были погашены долги по заработной плате и решен вопрос с кредиторами, рассказал Дмитрий Пашов. Сейчас на рыбокомбинате идет строительство, причем хорошими темпами, отметил представитель соинвестора – группы «Дальневосточный рыбак» Руслан Закревский. Он добавил, что на «Ютьюбе» есть открытый канал, который позволяет узнать о предприятии. Планируется выпуск 250 тыс. банок консервов, 750 тонн рыбной муки, 200 тонн филе и 1 тыс. тонн мороженой продукции в сутки.

О браконьерстве

Представителей рыбной промышленности также попросили прокомментировать оценки браконьерства, прозвучавшие в СМИ. В составе ассоциации нет предприятий-браконьеров, заявил Максим Козлов. Он напомнил о механизмах, которые предусмотрены для борьбы с ННН-промыслом. Так, нарушения – это путь к прекращению права на добычу. Суда оборудуются техническими средствами контроля. Сами пользователи заинтересованы в борьбе с браконьерством, рассказал президент ассоциации.

Система отчетности очень строгая, подчеркнул директор компании «Атлантика» Николай Андрейченко. При перегрузах присутствует представитель пограничного органа, есть требования к доставке уловов, действуют межправительственные соглашения по борьбе с незаконным промыслом (в том числе с Японией, Южной Кореей), отметил Дмитрий Пашов.

О работе на внешних рынках

Корреспондент Fishnews задал вопрос: как сюжеты с обвинениями отрасли могут сказаться на позициях в международной торговле? Ведь не секрет, что за место на внешних рынках между странами кипит очень острая конкурентная борьба.

Безусловно, репутационные издержки, которые несет рыбная отрасль, отразятся на участии России во внешней торговле, считает Максим Козлов. За рубежом очень пристально следят за тем, что происходит в нашей стране, напомнил он. Пострадать может и MSC-сертификация российских промыслов, между тем наличие сертификатов влияет на позиции в торговле.

Участники пресс-конференции также ответили на вопросы по соотношению поставок на внутренний и внешний рынки, перспективам промысла тихоокеанских лососей и других объектов, заработкам в отрасли, об Олеге Кане.

Эдуард Климов рассказал, что встречи с журналистами готовят также рыбаки Мурманской области и Приморского края. Кроме того, в конце января планируется провести экстренное расширенное заседание Общественного совета при Росрыболовстве. Предполагается, что на нем прояснится ситуация с контролем промысла и будет четко показано, что Пограничная служба и Федеральное агентство по рыболовству свои задачи в этой сфере выполняют, подчеркнул член совета.

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