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Участники расширенного заседания Общественного совета при Росрыболовстве запустили в соцсетях лозунг #рыбакизаправду

Рыбаки за правду

Акцию экипажей рыбопромысловых судов, выразивших протест против обвинений с телеэкранов, поддержали участники расширенного заседания Общественного совета при Росрыболовстве, запустив в соцсетях лозунг #рыбакизаправду.

Новогодняя информационная атака на предприятия рыбохозяйственного комплекса стала причиной созыва экстренного заседания Общественного совета при Росрыболовстве. В этот день 28 января экипажи сотен судов, находящихся на промысле, ненадолго прервали работу и дали гудки в знак поддержки позиции совета и в качестве протеста против кампании по очернению отрасли и навязыванию квотных аукционов.

Профессионалы, отдавшие десятки лет тяжелому морскому труду, восприняли сравнения с мафией и обвинения в варварском истреблении биоресурсов как личное оскорбление. Комментируя кадры, переданные из района промысла, председатель Общественного совета Герман Зверев отметил, что в акции участвовало 228 судов, на которых работает свыше 10 тыс. рыбаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, члены совета выразили солидарность с судовыми экипажами. «Сахалинские рыбаки не согласны с той клеветой, которая была озвучена через СМИ, присоединились к акции протеста. 81 судно, на котором сегодня находится в море порядка 3 тыс. рыбаков, поддержали эту акцию: час не работали и дали судовой гудок в поддержку Общественного совета и тех решений, которые сегодня будут приняты», – рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Северные рыбаки северные поддерживают акцию, которая сегодня проходит, - подтвердил исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей Несветов. – На промысле сейчас около 100 судов, судя по сводке, и если брать среднее количество экипажа, это примерно 3,5-4 тыс. человек. Мы поддерживаем проект решения Общественного совета и предложения, которые выдвигали мои коллеги».

Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов предложил сделать обращение к работникам рыбного хозяйства с оценкой телевизионных сюжетов и объективным разъяснением состояния дел в рыбной отрасли страны, где в том числе подчеркнуть единую консолидированную позицию против аукционов по продаже как крабовых, так и рыбных квот.

«Десять тысяч человек сегодня поддержали наш совет. Мне кажется, будет странно, если мы в ответ не поддержим их», – присоединился к рекомендации член Общественного совета Эдуард Климов.

По решению совета текст обращения в ближайшее время подготовит рабочая группа, в состав которой вошли президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов, Эдуард Климов и президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

По итогам заседания Герман Зверев обратился ко всем участникам Общественного совета с просьбой поддержать акцию #рыбакизаправду и использовать таблички с этим хэштегом при общении со СМИ.

Fishnews

  • Участники расширенного заседания Общественного совета при Росрыболовстве запустили в соцсетях лозунг #рыбакизаправду
  • Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ
  • Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ
  • Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей НЕСВЕТОВ и член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ
  • Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ
  • Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ
  • Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ
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    НазадМетки: дальний востоккрабросрыболовство
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