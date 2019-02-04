04 февраля 2019 года

Росрыболовству предложили использовать опыт действующей биржи

«Дальневосточный аукционный рыбный дом» предложил ФАР воспользоваться опытом продажи рыбы на действующей аукционной и биржевой площадке Биржи «Санкт-Петербург». Сегодня в таких сделках уже принимают участие рыбаки, ретейл и иностранные покупатели.

Планы озвучены

О планах регулятора в ближайшем будущем создать рыбную биржу с соответствующей инфраструктурой на территории Приморского края глава отраслевого ведомства заявил на встрече с президентом России в декабре. Илья Шестаков отметил, что пока вся наиболее востребованная рыбная продукция продается на азиатских аукционах. «Мы хотим перевести именно под российскую юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть продукции именно через российскую аукционную площадку», – объяснил он суть идеи.

О планах Росрыболовства плотно взяться за этот вопрос также было заявлено на выставке «Золотая осень» в октябре прошлого года.

Поручения по организации аукционной и биржевой торговли продукцией из водных биоресурсов, в том числе предназначенной на экспорт, президент Владимир Путин давал еще в 2013 и 2015 гг.

Практика наработана

Воспользоваться уже имеющимся опытом продажи рыбопродукции на аукционной и биржевой площадке при реализации обозначенных проектов предложил «Дальневосточный аукционный рыбный дом». Соответствующее обращение руководству Росрыболовства направил генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.

Все торговые операции проходят на площадке Биржи «Санкт-Петербург». Организатором торгов, в том числе по брокерским соглашениям, выступает аукционный рыбный дом. В этом году их практике живых продаж рыбопродукции исполнится 5 лет.

За это время проект был широко представлен на российских и зарубежных форумах. В том числе на IV российско-китайском ЭКСПО в Харбине и III Восточном экономическом форуме. Заключено соглашение с участием Банка развития Китая и Россельхозбанка на финансирование строительства биржевого комплекса во Владивостоке. С 2018 г. ДАРД принимает активное участие в реализации проекта «Приморская рыба», где выступает организатором прямых электронных торгов между производителями рыбопродукции и ретейлом. Дополнительным стимулом к привлечению новых участников стало решение о снижении ставки биржевого сбора до 0,1%.

Как рассказал Fishnews гендиректор ДАРД Сергей Лелюхин, в общей сложности за прошедшие годы на организованной площадке состоялось более 400 аукционов. Биржевые торги осуществляются ежедневно. Только в рамках программы «Приморская рыба» с ноября 2018 г. заключено свыше 60 биржевых сделок на сумму около 25 млн рублей. Участие в торгах принимают более десятка розничных сетей и торговых организаций Приморского края, а также крупных дальневосточных рыбопромышленных компаний.

«За последние пару лет интерес участников рынка к аукционной и биржевой торговле рыбопродукцией возрос. В общей сложности на нашей площадке было зарегистрировано около 40 компаний. В настоящий момент мы ведем переговоры с новыми потенциальными участниками. Среди них крупная московская оптовая компания, 8 торговых предприятий Приморья. Брокерские соглашения заключают и новые южнокорейские компании. Всего количество иностранных участников, зарегистрированных на нашей бирже, уже достигло десяти», – сообщил Сергей Лелюхин.

Он обратил внимание, что попытки организовать рыбные электронные торги на базе других биржевых площадок в России предпринимались, но проект ДАРД и Биржи «Санкт-Петербург» остается единственным, который не просто действует, но и развивается.

«Мы открыты для сотрудничества с государством при реализации озвученных Росрыболовством проектов, готовы предложить свой опыт и возможности», – отметил гендиректор «Дальневосточного аукционного рыбного дома».

Fishnews