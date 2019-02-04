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Генеральный директор АО «ДАРД» Сергей ЛЕЛЮХИН демонстрирует иностранным предпринимателям работу электронной биржевой площадки

Росрыболовству предложили использовать опыт действующей биржи

«Дальневосточный аукционный рыбный дом» предложил ФАР воспользоваться опытом продажи рыбы на действующей аукционной и биржевой площадке Биржи «Санкт-Петербург». Сегодня в таких сделках уже принимают участие рыбаки, ретейл и иностранные покупатели.

Планы озвучены

О планах регулятора в ближайшем будущем создать рыбную биржу с соответствующей инфраструктурой на территории Приморского края глава отраслевого ведомства заявил на встрече с президентом России в декабре. Илья Шестаков отметил, что пока вся наиболее востребованная рыбная продукция продается на азиатских аукционах. «Мы хотим перевести именно под российскую юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть продукции именно через российскую аукционную площадку», – объяснил он суть идеи.

О планах Росрыболовства плотно взяться за этот вопрос также было заявлено на выставке «Золотая осень» в октябре прошлого года.

Поручения по организации аукционной и биржевой торговли продукцией из водных биоресурсов, в том числе предназначенной на экспорт, президент Владимир Путин давал еще в 2013 и 2015 гг.

Практика наработана

Воспользоваться уже имеющимся опытом продажи рыбопродукции на аукционной и биржевой площадке при реализации обозначенных проектов предложил «Дальневосточный аукционный рыбный дом». Соответствующее обращение руководству Росрыболовства направил генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.

Все торговые операции проходят на площадке Биржи «Санкт-Петербург». Организатором торгов, в том числе по брокерским соглашениям, выступает аукционный рыбный дом. В этом году их практике живых продаж рыбопродукции исполнится 5 лет.

За это время проект был широко представлен на российских и зарубежных форумах. В том числе на IV российско-китайском ЭКСПО в Харбине и III Восточном экономическом форуме. Заключено соглашение с участием Банка развития Китая и Россельхозбанка на финансирование строительства биржевого комплекса во Владивостоке. С 2018 г. ДАРД принимает активное участие в реализации проекта «Приморская рыба», где выступает организатором прямых электронных торгов между производителями рыбопродукции и ретейлом. Дополнительным стимулом к привлечению новых участников стало решение о снижении ставки биржевого сбора до 0,1%.

Как рассказал Fishnews гендиректор ДАРД Сергей Лелюхин, в общей сложности за прошедшие годы на организованной площадке состоялось более 400 аукционов. Биржевые торги осуществляются ежедневно. Только в рамках программы «Приморская рыба» с ноября 2018 г. заключено свыше 60 биржевых сделок на сумму около 25 млн рублей. Участие в торгах принимают более десятка розничных сетей и торговых организаций Приморского края, а также крупных дальневосточных рыбопромышленных компаний.

«За последние пару лет интерес участников рынка к аукционной и биржевой торговле рыбопродукцией возрос. В общей сложности на нашей площадке было зарегистрировано около 40 компаний. В настоящий момент мы ведем переговоры с новыми потенциальными участниками. Среди них крупная московская оптовая компания, 8 торговых предприятий Приморья. Брокерские соглашения заключают и новые южнокорейские компании. Всего количество иностранных участников, зарегистрированных на нашей бирже, уже достигло десяти», – сообщил Сергей Лелюхин.

Он обратил внимание, что попытки организовать рыбные электронные торги на базе других биржевых площадок в России предпринимались, но проект ДАРД и Биржи «Санкт-Петербург» остается единственным, который не просто действует, но и развивается.

«Мы открыты для сотрудничества с государством при реализации озвученных Росрыболовством проектов, готовы предложить свой опыт и возможности», – отметил гендиректор «Дальневосточного аукционного рыбного дома».

Fishnews
НазадМетки: биржавладивостоквыставкаросрыболовство
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