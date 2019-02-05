05 февраля 2019 года

Росрыболовство проведет совещание по крабовым аукционам

6 февраля замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков проведет совещание по изменению исторического принципа распределения квот добычи водных биоресурсов в отношении крабов.

Об этом на заседании Общественного совета при Росрыболовстве 5 февраля доложил председатель ОС, президент ВАРПЭ Герман Зверев. Встреча начнется 6 февраля в 11:30 по московскому времени, сообщает корреспондент Fishnews.

Руководителям теруправлений Росрыболовства, бассейновых научно-исследовательских организаций поручено принять участие в совещании и обеспечить присутствие представителей региональных властей, некоммерческих общественных организаций, бизнес-сообщества.

В конце января стало известно, что Минсельхоз подготовил проект изменений закона о рыболовстве. Документ предусматривает введение нового вида квот – вылова крабов в инвестиционных целях. Распределять такие лимиты предполагается по итогам аукционов. При этом договоры о закреплении и предоставлении доли квоты будут предусматривать обязательства по строительству объектов на территории РФ. Перечень таких объектов, согласно законопроекту, установит правительство.

Причем если право на добычу по инвестквотам в отношении других видов водных биоресурсов предоставляется на 15 лет, то по квотам добычи крабов в инвестиционных целях регулятор предложил более короткий срок - 10 лет.

Сейчас проект закона размещен для оценки регулирующего воздействия на портале regulation.gov.ru.

Fishnews