14 февраля 2019 года

Рыбоводам Крыма разъяснят важные нововведения

Для аквафермеров Республики Крым и Севастополя организуют совещания 20 и 21 февраля. Встречи, которые проведет замглавы Росрыболовства Василий Соколов, будут посвящены недавним изменениям закона по договорам на рыбоводные участки.

Изменения в закон об аквакультуре 6 февраля подписал президент Владимир Путин, поправки вступили в силу со дня официального опубликования.

Изменения должны решить проблему с крымскими аквафермерами, которые работали еще при Украине и продолжали заниматься рыбоводством вплоть до принятия закона о присоединении новых регионов к России (то есть до 1 апреля 2014 г.). Такие юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут без торгов (конкурсов, аукционов) заключить до 1 января 2021 г. договор пользования участком на срок до конца действия документов, на основании которых осуществлялась работа.

Вопросы, связанные с этими изменениями, и обсудят на крымских совещаниях. Как рассказал Fishnews Василий Соколов, первая встреча состоится 20 февраля в Симферополе, вторая – 21 февраля в Севастополе.

Fishnews