19 февраля 2019 года

Красное и черное: икорный вопрос

По мнению экспертов, контрафактная продукция гораздо чаще встречается при обороте осетровой икры. С лососевой риск подмены гораздо меньше, а вот к безопасности продукции у регулятора и надзорных органов остается немало вопросов.

Икра как символ праздника или угроза для здоровья? Таким вопросом задались участники расширенного заседания рабочей группы по совершенствованию законодательства в области аквакультуры (рыбоводства), которое 18 февраля прошло в Комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

«Каждый из нас в жизни хотя бы раз пробовал красную икру и черную икру», – оптимистично заметил член комитета Константин Слыщенко, но сразу вернулся к печальной статистике – массовый наплыв контрафактного и поддельного деликатеса случается дважды в год – перед Новым годом и на Масленицу.

Недавние праздники не стали исключением. С 24 декабря по 10 января Роспотребнадзор проверил 2,5 тыс. торговых точек и в 20% обнаружил нарушения при реализации икры. Представитель комитета предложил обсудить, насколько актуальна эта проблема, каковы ее масштабы и можно ли ее предотвратить. Однако, как сообщает корреспондент Fishnews, почти сразу выяснилось, что вопросы по осетровой и лососевой икре лежат в несколько разных плоскостях, как в силу объемов производства, которые различаются на три порядка, так и из-за состояния запасов и ситуации на рынке.

Вкусная, но небезопасная

По данным Росрыболовства, рекордная лососевая путина прошлого года привела к росту производства красной икры – порядка 25-30 тыс. тонн. При этом традиционная емкость российского рынка оценивается ведомством всего в 14-18 тыс. тонн. Образовавшийся избыток не смогли поглотить даже увеличившиеся экспортные поставки. Производители не спешат избавляться от запасов из-за невысокой цены, но вот соответствие долго лежавшей икры нормативам вызывает вопросы.

Главный негативный тренд в ведомстве видят именно в падении качества продукции. «Во-первых, это появление большого объема неконсервированной икры», – рассказал замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. Он подчеркнул, что срок хранения такой продукции в открытых упаковках или даже без упаковки резко сокращается.

Во-вторых, появился запрос на икру без консервантов или с меньшим содержанием соли, который производитель старается удовлетворить. «В итоге, как правило, он дезинформирует покупателя, а зачастую предлагает ему явно небезопасную продукцию», – продолжил замглавы рыбного ведомства.

Эти опасения разделяют в Роскачестве. Проведенные исследования показали, что примерно в половине образцов икры выявлены несоответствия по микробиологическим показателям – это совпадает с данными надзорных органов. Причиной, по словам замруководителя организации Елены Саратцевой, является не только меньшее количество консервантов – и соответственно более короткий срок жизни продукта, – но и несоблюдение условий хранения в непосредственно в торговых точках.

Браконьерская икра в продаже, безусловно, присутствует, но ее доля не так велика, считают в Росрыболовстве. Зато определенную проблему для трейдеров представляет искусственная, или имитированная, икра. По мнению участников рынка, объемы производства подделки уже составляют тысячи тонн. В основном реализация этой продукции происходит на рынках, ярмарках выходного дня и других слабо контролируемых местах. «Цена такого сырья в прошлый сезон была 350 рублей, в опте они продают по 2 тыс. рублей», - заявил директор «Северо-Восточной компании ЛТД» Роман Хомутов.

Он отметил, что в дальневосточных регионах в период путины нередко есть возможность приобрести документы, позволяющие зарегистрировать браконьерский вылов в счет лимитов легальных предприятий, если им в этом году не повезло с рыбалкой.

Нелегальная и китайская

С черной икрой ситуация еще сложнее. Почти на всей территории нашей страны действует запрет на вылов диких осетровых, поэтому легальная продукция присутствует на рынке в основном благодаря рыбоводным хозяйствам. Объем производства аквакультурной икры, по оценке Росрыболовства, составляет 45-50 тонн.

Но у осетроводов есть два мощных ограничивающих фактора. Первый и традиционный – это браконьерский вылов. По данным ВНИРО, около 80% черной икры, изымаемой правоохранительными органами, поступает с Дальнего Востока, преимущественно из Хабаровского края.

Представитель Пограничной службы Станислав Сержанов отчитался, что в 2017-2018 гг. правоохранительные органы обнаружили семь международных и пять межрегиональных каналов поставок незаконно добытых ценных и особо ценных видов водных биоресурсов, в том числе осетровых. При этом негативная тенденция сохраняется.

«Надо бороться сверху. Мы работаем по остаточному принципу, работаем непосредственно в море с теми нарушениями, которые уже налицо, все участки невозможно перекрыть», – признал сотрудник ФСБ. По его мнению, перехватить удается порядка 40% объема нелегальных поставок.

Второй и куда более опасный конкурент – это продукция из Китая. За последние три года поставки осетровой икры из Поднебесной выросли вчетверо – с 3,5 до 17 тонн. И это только официальная статистика. Тем не менее в розничной торговле встретить банку китайской икры крайне сложно – после пересечения границы она перефасовывается и считается уже российской продукцией, например из Астрахани.

«Сейчас, когда заработал «Меркурий», эту ситуацию увидеть просто», – считает президент Союза осетроводов Александр Новиков, поскольку у Россельхознадзора появились инструменты для выявления таких игр с маркировкой и соответствующей реакции.

«Но есть второй канал, наверное, самый серьезный, когда икра разного происхождения легализуется через аквакультурные хозяйства, которые выращивают осетровых», – обратил он внимание, добавив, что таким образом можно завести на рынок любые объемы. – «И вот такую икру отследить практически невозможно, система «Меркурий» здесь бесполезна».

Бизнес получается более чем выгодный. По оценке Александра Новикова, себестоимость килограмма осетровой икры у отечественных производителей в среднем составляет 400-450 долларов за килограмм. Для сравнения: цена китайской икры, официально поступавшей в Россию последние годы, по информации Росрыболовства,держалась в диапазоне 165-196 долларов.

Конкуренция с китайской продукцией вынуждает отечественные компании с каждым годом сокращать производство. Более того, поставки такой икры на внешние рынки под видом российской скверно отражаются на репутации отрасли в целом и экспортным перспективам законопослушных хозяйств.

Икра без подвоха

В целом рабочая группа сошлась во мнении, что с внедрением ФГИС «Меркурий» отслеживать рынок рыбопродукции стало проще. Хотя советник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко пожаловался на технические сложности, которые не дают системезаработать на полную мощность, и на правовые лакуны.

Специалисты единогласно поддержали рекомендацию отражать в маркировке и страну происхождения сырья и вид продукции. Роскачество предложило также подумать над пересмотром ГОСТа по икре – причем как в сторону увеличения минимального содержания консервантов, так и по сокращению сроков хранения продукции, если не соблюдается температурный режим.

Участники совещания обратили внимание на отсутствие контроля за лососевой икрой, вывозимой в период путины с Камчатки и других регионов Дальнего Востока в багаже авиапассажиров, возможное применение схем блокчейна для борьбы с незаконным оборотом икорной продукции или распространение требований СИТЕС для икры осетровых и на внутренний рынок.

Эффективным противоядием от «китайской угрозы», по мнению Александра Новикова, может стать либо создание государственной системы контроля, либо саморегулируемой организации с теми же функциями, членство в которой было бы обязательным для всех производителей осетровой икры.

С наиболее оригинальной инициативой выступил представитель ФАС. «Мы считаем, что одним из способов борьбы с незаконным оборотом икры в частности и вообще водных биоресурсов является госконтроль за приобретением иностранными инвесторами контроля над российскими рыбодобывающими компаниями», - заявил он. – «Иностранные компании фактически контролируют значительные объемы добычи водных биоресурсов, в том числе икры, при этом большая часть их вылова экспортируется чаще всего в страны Юго-Восточной Азии – это Корея, Япония, Китай, – и большая часть при этом потом возвращается к нам на рынок по завышенной цене». Исправлять ситуация ФАС намерена внесением изменений в закон о рыболовстве, над которыми уже работает.

Василий Соколов предложил депутатам по итогам заседания обратиться в правительство с тем, чтобы поручить Роскачеству совместно с Россельхознадзором и Росрыболовством провести анализ рынка черной икры. В заключение эксперты еще раз отметили, что на рынке есть место для разных категорий продукции, кроме браконьерской и небезопасной. Главная задача – проинформировать покупателя, чтобы он точно знал, что выбирает и за что платит деньги.

Анна ЛИМ, Fishnews