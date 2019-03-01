01 марта 2019 года

Минэк заслушал позиции по крабовым аукционам

Министерство экономического развития РФ провело видеоконференцию по проекту закона, предусматривающему торги по квотам вылова крабов. Ведомство пообещало учесть все поступающие позиции.

Напомним, что законопроект о крабовых аукционах проходит сейчас оценку регулирующего воздействия. С 4 по 22 февраля на портале regulation.gov.ru проводилось публичное обсуждение документа.

Предлагаемые изменения вызвали огромный отклик в отраслевом сообществе, по этому поводу бизнес обращался в Минэк (именно это ведомство курирует ОРВ). Министерство экономического развития решило собрать мнения отраслевого сообщества в рамках публичных консультаций – возможность такой процедуры предусмотрена в рамках оценки регулирующего воздействия.

Как сообщает корреспондент Fishnews, 1 марта Минэкономразвития провело видеоконференцию по законопроекту. О негативных последствия крабовых аукционов рассказали президент ВАРПЭ Герман Зверев, руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов, руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов, исполнительный директор Ассоциации краболовов Севера Татьяна Соколова. Выступили и представители предприятий – компании «РК «Восток-1», Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК), группы «ФОР». Выбытие действующего флота, дефолты по кредитам, ухудшение конкуренции в отрасли, теневой промысел, остановка инвестиционных проектов – на эти и другие риски аукционов вновь указали представители бизнес-сообщества.

Директор центра оценки регулирующего воздействия ВШЭ Даниил Цыганков напомнил о внедряемом на государственном уровне механизме «регуляторной гильотины» (призван избавить бизнес от избыточной нагрузки) и подчеркнул, что надо прекратить практику непроработанной регуляторики.

Минсельхоз, выступающий в качестве разработчика законопроекта, озвучил те же обоснования, которые приводил ранее на совещаниях и в ответах на сайте regulation.gov.ru, - о том, что общий вылов краба не изменится, что перерегистрироваться из прибрежных регионов предприятия могут и сейчас и т.д. Как показывают комментарии представителей бизнес в чате видеоконференции, на вопросы заявления регулятора не отвечают.

«По-прежнему явный дефицит финансовых расчетов», - отметил, например, Герман Зверев. Разработчик пытается показать меньшее, чем есть на деле, влияние краба на отрасль, обратил внимание Александр Дупляков.

Вопросы вызвало и заявление Минсельхоза о том, что принятие законопроекта поможет в проведении ресурсных исследований. «Никакой связи аукционов с ресурсными исследованиями нет!!!» - эмоционально отреагировал в чате Сергей Несветов.

«Вероятно, необходимо проанализировать «перетекание» расходов и доходов между регионами: вот еще одна тема для доделок ФЭО (финансово-экономического обоснования к законопроекту – прим. ред.), а Минфин должен дать ответ, как это соответствует его работе по поддержке финансовой устойчивости регионов?» - предложил Даниил Цыганков.

«В Минэк в рамках процедуры ОРВ в рабочем порядке направлены мнения ряда прибрежных субъектов, оно отрицательное. Все видят негативные последствия кроме разработчиков», - заявил Александр Дупляков.

Минэкономразвития подчеркнуло, что все комментарии в чате будут учтены при подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия. Пообещало ведомство учесть и другие направленные письменно, озвученные на конференции позиции. Заключение об ОРВ, судя по выступлению представителя министерства, будет подготовлено оперативно: со сводкой отзывов собираются работать в выходные.

Fishnews