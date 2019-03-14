Новости
Правительство рассмотрит законопроект о крабовых аукционах

Правительство примет решение по крабовым квотам

На заседании 14 марта правительство рассмотрит проект закона о новом виде квот добычи крабов – возможные негативные последствия от этих изменений уже больше года остаются ключевой темой в отрасли.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» включен в повестку заседания правительства на 14 марта, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. «Законопроектом предусмотрено распределение 50% объема квот добычи крабов путем проведения аукциона в электронной форме. Предлагается ввести новый вид квот добычи водных биологических ресурсов – квоты добычи крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Такие квоты будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона», - говорится в сообщении.

Как готовили крабовые аукционы

В августе правительство утвердило дорожную карту по развитию конкуренции на 2018 – 2020 гг. в отраслях экономики России. Документ был принят по предложениям ФАС. Одним из пунктов плана стало распределение на электронном аукционе 50% объема квот добычи крабов, ранее распределявшегося по историческому принципу.

В октябре стало известно о письме Минсельхоза в правительство: министерство сообщило, что совместно с Росрыболовством предлагает продавать доли крабовых квот на аукционах и обязать победителей таких торгов строить суда в России. Представители бизнеса при этом неоднократно выражали недоумение по поводу того, что законопроект об изменении принципов предоставления права на вылов готовится в закрытом режиме.

В конце января стало известно, что Министерство сельского хозяйства направило законопроект о крабовых квотах в аппарат правительства. Предполагалось, что уже 4 февраля инициативу рассмотрит Комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Отраслевые ассоциации забили по этому поводу тревогу и заявили о необходимости публичного обсуждения законопроекта. В итоге документ был размещен на сайте regulation.gov.ru для оценки регулирующего воздействия – процедуры, позволяющей оценить риски изменения законодательства.

По результатам публичного обсуждения на документ поступило более тысячи замечаний и предложений. Минэкономразвития вынесло отрицательное заключение об ОРВ. Однако 11 марта Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект ФЗ. Комментируя итоги заседания правкомиссии, вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко подтвердил, что в отрасли происходит переход от исторического принципа распределения квот к аукционному.

По заявлениям разработчика, законопроект направлен на повышение экономической отдачи для страны от предоставления прав на добычу крабов, обновление флота, повышение эффективности промысла и безопасности экипажей.

Противники аукционов, в свою очередь, заявляют, что предложенные изменения законодательства негативно отразятся на инвестиционном климате, остановят уже запущенные проекты, ухудшат конкуренцию и простимулируют теневой промысел.

Опрошенные Fishnews представители рыбного бизнеса выразили опасения, что крабы станут только первым объектом промысла, квоты на которые перераспределят на аукционах, следом на торги отправятся и другие виды водных биоресурсов.

Fishnews
НазадМетки: ФАСкрабправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбаки готовы к самоограничениям

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Сайра нас еще любит, но может и уплыть

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Евгений ВИШНЯК

Мальки кеты – как маленькие детки

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Все интервью

Личное мнение

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Океанический промысел России убьют мифы

Капитан дальнего плавания, консультант по рыбному бизнесу Дмитрий ПОНЯВИН

Консультант по рыбному бизнесу

Дмитрий ПОНЯВИН

Исторический принцип – мировой опыт

Все материалы

Крупным планом

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.