14 марта 2019 года

Правительство примет решение по крабовым квотам

На заседании 14 марта правительство рассмотрит проект закона о новом виде квот добычи крабов – возможные негативные последствия от этих изменений уже больше года остаются ключевой темой в отрасли.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» включен в повестку заседания правительства на 14 марта, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. «Законопроектом предусмотрено распределение 50% объема квот добычи крабов путем проведения аукциона в электронной форме. Предлагается ввести новый вид квот добычи водных биологических ресурсов – квоты добычи крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Такие квоты будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона», - говорится в сообщении.

Как готовили крабовые аукционы

В августе правительство утвердило дорожную карту по развитию конкуренции на 2018 – 2020 гг. в отраслях экономики России. Документ был принят по предложениям ФАС. Одним из пунктов плана стало распределение на электронном аукционе 50% объема квот добычи крабов, ранее распределявшегося по историческому принципу.

В октябре стало известно о письме Минсельхоза в правительство : министерство сообщило, что совместно с Росрыболовством предлагает продавать доли крабовых квот на аукционах и обязать победителей таких торгов строить суда в России. Представители бизнеса при этом неоднократно выражали недоумение по поводу тог о, что законопроект об изменении принципов предоставления права на вылов готовится в закрытом режиме.

В конце января стало известно, что Министерство сельского хозяйства направило законопроект о крабовых квотах в аппарат правительства. Предполагалось, что уже 4 февраля инициативу рассмотрит Комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Отраслевые ассоциации забили по этому поводу тревогу и заявили о необходимости публичного обсуждения законопроекта. В итоге документ был размещен на сайте regulation.gov.ru для оценки регулирующего воздействия – процедуры, позволяющей оценить риски изменения законодательства.

По результатам публичного обсуждения на документ поступило более тысячи замечаний и предложений. Минэкономразвития вынесло отрицательное заключение об ОРВ . Однако 11 марта Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект ФЗ . Комментируя итоги заседания правкомиссии, вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко подтвердил, что в отрасли происходит переход от исторического принципа распределения квот к аукционному.

По заявлениям разработчика, законопроект направлен на повышение экономической отдачи для страны от предоставления прав на добычу крабов, обновление флота, повышение эффективности промысла и безопасности экипажей.

Противники аукционов, в свою очередь, заявляют, что предложенные изменения законодательства негативно отразятся на инвестиционном климате, остановят уже запущенные проекты, ухудшат конкуренцию и простимулируют теневой промысел.

Опрошенные Fishnews представители рыбного бизнеса выразили опасения, что крабы станут только первым объектом промысла, квоты на которые перераспределят на аукционах, следом на торги отправятся и другие виды водных биоресурсов.

Fishnews