26 марта 2019 года

Константин Згуровский: Китам угрожают не только охотники

Помимо китобоев, у популяций китов и дельфинов есть много других проблем. Например, браконьерский промысел, изменения климата и загрязнение океана, в том числе пластиком, отмечает старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский.

Сейчас экологи всего мира активно обсуждают решение Японии возобновить промысел китов уже в июле. «Если говорить о непосредственной добыче китов и дельфинов, то, конечно, она очень влияет на популяции, особенно редких видов. В первую очередь – бесконтрольная добыча, - отмечает старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России, кандидат биологических наук Константин Згуровский. - В свое время были случаи, когда в Антарктике били и детенышей, и беременных самок китов… Безусловно, все это нельзя сбрасывать со счетов. Но я хочу поговорить и о других угрозах, о которых часто не задумываются на волне обсуждения китобойного промысла».

В статье для Fishnews эксперт напоминает про вакиту, или калифорнийскую морскую свинью, которую еще называют «морской пандой». Реликтовый представитель китообразных, маленький и пугливый, обитает у побережья Америки в Калифорнийском заливе. Его сосед – другой эндемик этих вод, рыба тотоаба. И оба вида сейчас на грани уничтожения.

Плавательный пузырь тотоабы высоко ценится на китайском рынке как ингредиент традиционной медицины, стоимость которого на черном рынке может доходить до нескольких тысяч долларов за килограмм. В результате мексиканцы ведут постоянный браконьерский лов тотоабы, контролируемый мафией (как местными картелями, так и китайскими триадами), а в сетях гибнет и вакита. «Морская панда», численность которой, по некоторым данным, уже измеряется даже не десятками, а буквально единицами, становится жертвой этого варварства.

«Необходимо очень серьезно заняться цепочкой этих нелегальных поставок, перерубить ее и только тогда у вакиты появится шанс на выживание. Параллельно следует создавать так называемые «no-go зоны», куда никто не может зайти, чтобы вакиты там могли спокойно жить и размножаться. Но почему-то в мире этот вопрос обсуждается не очень активно, и я боюсь, что буквально в течение года мы потеряем последнюю «морскую панду», - предостерегает Константин Згуровский.

Он обращает внимание и на другие серьезные факторы. Например, на загрязнение океана, в том числе акустическое. Сонары, которые используются и военным флотом, и для поиска полезных ископаемых на шельфе, тоже влияют на китообразных и других морских животных. Особенно на китов: сильный акустический удар может оглушить их, дезориентировать, нанести повреждения, отмечает представитель WWF России. По его словам, недавно подобное явление наблюдалось у берегов Чили.

Добыча нефти и газа, конечно, тоже несет угрозы морским обитателям, отмечает эксперт. Он напоминает про трагедии, связанные с авариями танкеров и разливом нефти в Мексиканском заливе. А в качестве позитивного примера автор статьи привел работу, которую WWF в коалиции с другими природоохранными организациями проделали на Сахалине – по защите популяции серого кита. «Удалось добиться многого, в частности, были изменены планы по строительству дамбы и терминала, велись серьезные исследования на деньги нефтяников. Это стоило больших денег нефтяным компаниям – «Сахалин Энерджи», Exxon, насколько я знаю, пришлось потратить порядка 300 млн долларов. Но, по крайней мере, угрозу серым китам в этом районе в большой степени сняли, и их численность начала расти», - рассказывает Константин Згуровский.

Представитель природоохранной организации подчеркивает, что большую опасность несет загрязнение океана пластиком, производство которого увеличивается катастрофическими темпами. В морях плавают не только острова пластмассового мусора, но и размельченный пластик (микропластик), микрочастицы которого уже находят где угодно – и в Антарктике, и в Арктике. Эти частицы попадают и в икру, и в самих рыб, просто плавают, как планктон. Когда усатые киты цедят море в поисках планктона, пластик попадает к ним в желудки. Погибших животных вскрывают и находят во внутренностях микропластик и большие куски обычного пластика. Недавно на побережье Филиппин выбросило погибшего кита, в желудке у которого обнаружили около 40 кг пластика!

«Над такими вещами нужно задумываться каждому, - подчеркивает Константин Згуровский. - Например, я, когда хожу в бассейн, ношу многоразовые бахилы и никогда не беру пакетик для полотенца, потому что буквально через пять минут он летит в мусор. Погасив, например, за собой свет в туалете, как ни странно, вы снижаете выбросы углекислого газа в атмосферу, которые в том числе приводят к изменению кислотности Мирового океана. Даже такими, казалось бы, незначительными мелочами можно уменьшить свой негативный след на Земле».

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