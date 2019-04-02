02 апреля 2019 года

Крабам не до шуток

На заседании 1 апреля профильный комитет Госдумы одобрил проект закона, предусматривающего введение нового вида крабовых квот - для распределения через аукционы. В первом чтении документ планируется рассмотреть уже 4 апреля.

Доходы аукционов - на новые НИСы

Небольшой зал, отведенный для заседания Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, не смог вместить всех желающих присутствовать при первом открытом обсуждении в парламенте законопроекта о крабовых квотах. Документ председатель комитета Николай Николаев сразу охарактеризовал как резонансный.

Представлявший законопроект замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков перечислил основные нововведения - отдельный вид квот добычи крабов в размере 50% объемов, распределяется через аукционы сроком на десять лет. Победителей торгов обяжут построить объекты на территории России, какие именно - определит правительство.

Актуальность предлагаемых изменений регулятор обосновывает в первую очередь малой отдачей, которую получает государство от этого вида промысла. «В настоящий момент рентабельность добычи краба составляет до 100%, - заявил глава федерального агентства, подчеркнув, что поступающие платежи по ставкам сбора не сравнимы с прогнозом дополнительных доходов федерального бюджета от аукционов. - Оценка этих доходов составляет около 82 млрд рублей, что сравнимо с уплатой налога в данном сегменте практически за 20 лет».

Предприятия, которые купили квоты на аукционах после 2009 г., пока останутся вне рамок нового механизма. «Они из-под этого регулирования будут освобождены», - объяснил Илья Шестаков. - «А потом по мере того как сроки, на которые они купили эти доли квот на аукционах, будут заканчиваться, безусловно, такое регулирование для них будет вводиться».

По словам главы ведомства, есть принципиальная договоренность, что часть средств от крабовых аукционов пойдет «на финансирование госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса, а именно строительство до десяти научно-исследовательских судов, полную комплектацию территориальных управлений рыбоохраны и другие объекты». Кроме того, победители аукционов, по мнению регулятора, построят около 40 краболовных судов на отечественных верфях.

Спешка, тайна и нелюбовь к расчетам

Впрочем, к радужным прогнозам многие участники заседания отнеслись скептически. Если доходы государства столь низки, почему с 2015 г. не исполняется поручение президента о пересмотре ставок сбора за водные биоресурсы, задал вопрос депутат от Мурманской области Алексей Веллер. Он попросил объяснить, и по какой причине для добычи краба не применим уже действующий механизм инвестиционных квот.

Его коллега Сергей Крючек выразил недоумение, почему с законопроектом возникла такая спешка: «Мы на комитете принимали решение – до 19 апреля получить отзывы на рассмотрение, потом вдруг меняем на 30 марта, мы куда-то торопимся?»

Зампредседателя Госдумы Ольга Епифанова предложила авторам законопроекта обосновать формулу, по которой рассчитывались и эти 50%, и риски для регионов. «Мы никакой формулы не делали», - признал Илья Шестаков, пояснив, что 50% стали компромиссом, поскольку в правительстве обсуждался и вариант с реализацией на аукционах всех 100% крабовых квот.

Что до рисков для субъектов Федерации, о наличии которых, как заметила член Совета Федерации Елена Афанасьева, говорят абсолютно все приморские регионы, всерьез к ним не относятся ни Минсельхоз, ни председатель профильного комитета. Крабы - федеральный ресурс, сформулировал свою позицию Николай Николаев, и речь идет всего лишь о регулировании допуска к ним. Отрицательное заключение по итогам ОРВ, по мнению депутата, объясняется действиями тех участников рынка, которые видят для себя угрозу в законопроекте.

По неизвестной причине инициаторов законопроекта чрезвычайно раздражали периодические упоминания о секретном характере его подготовки. «Проходило большое количество круглых столов, было достаточно серьезное обсуждение», - заявил Илья Шестаков, задним числом отнеся к этому «обсуждению» все дискуссии за последние полтора года.

«Если вся страна больше года все обсуждает, у нас пресс-конференции проводятся нашими уважаемыми ассоциациями - и все это секретно? Тогда что несекретно?» - удивился реакции коллег Николай Николаев, словно забыв, что Росрыболовство с Минсельхозом до недавнего времени упорно отрицали существование такого документа, а с его текстом отраслевое сообщество смогло ознакомиться только в феврале.

Дальнейшее обсуждение показало, что высокая рентабельность крабового промысла, чуть ли не главное, что ставят в вину бизнесу и регулятор, и некоторые депутаты. По крайней мере, акцент на сверхприбылях, мнимых или истинных, сторонники крабовых аукционов делали постоянно. А настойчивость, с которой председатель комитета подчеркивал, что «краб – это отдельно взятый сегмент рынка, который является исключительно элитным, наиболее маржинальным», временами сильно напоминала лозунги в духе «раскулачить и сослать». Некоторые парламентарии даже поинтересовались, если бюджет недополучает такие суммы и в этой отрасли столько недобросовестных игроков, то «где же посадки» и «кто за это ответит»?

Депутат от Приморского края Андрей Андрейченко указал, что положение, когда бюджет недополучает средства, создано самими регуляторами.«Можно увеличить фискальную нагрузку, с этим я согласен, - рассказал он корреспонденту Fishnews. - И насколько я знаю, представители отрасли даже готовы на это. Почему правительство это не делает, а идет на такие шаги, непонятно».

Представитель Дальнего Востока напомнил коллегам, что исторический принцип сыграл огромную роль в искоренении браконьерства, в том числе крабового. «Поэтому отрасль росла и росла во многом благодаря историческому принципу», - констатировал он, отметив, что, по расчетам властей Приморья, после введения аукционов край потеряет более миллиарда рублей ежегодных поступлений в бюджет. Прогноз потерь по Сахалинской области - более 200 млн рублей.

Без гарантий

Однако на главную слабость законопроекта - зависимость от подзаконных актов, Николай Николаев закрывать глаза не стал. «Было бы неплохо, чтобы мы уже до принятия закона в третьем чтении каким-то образом с проектами таких документов ознакомились. У вас есть понимание, когда они будут готовы?», - обратился он к руководителю Росрыболовства.

Илья Шестаков подтвердил, что разработка пакета подзаконных актов уже завершается и в течение трех-четырех дней они официально будут направлены в комитет.

К депутатскому запросу присоединился президент ВАРПЭ Герман Зверев, который указал, что эти нормативно-правовые акты могут «серьезно исказить законопроект».

Руководитель всероссийской ассоциации обратил внимание, что в нынешней редакции документа не заложены средства защиты от злоупотреблений. «Законопроект абсолютно открыт для таких махинаций, которые позволят заявиться, получить по результатам аукциона квоту и не построить объект», - заявил Герман Зверев.

В качестве примера он привел судебную практику по искам Росрыболовства о принудительном расторжении договоров с недобросовестными пользователями, которые по два-три года рассматриваются в различных инстанциях. Значит, помимо трех лет, отведенных победителю аукциона на постройку судна, у него будет минимум столько же в запасе. И все это время он может активно осваивать ресурс, получать ту самую сверхприбыль, не проинвестировав ни копейки, и потерять только банковскую гарантию.

Еще одно опасение высказали сразу несколько парламентариев: не распространится ли аукционная реформа не только на крабов. «На другие виды водных биологических ресурсов данный принцип и введение новых квот не подразумевается», - изложил точку зрения правительства Илья Шестаков, но мало кого убедил. В частности, депутат от Камчатского края Константин Слыщенко напомнил, что в дорожной карте по развитию конкуренции вслед за пунктом о крабовых квотах идет перераспределение уже рыбных квот, а никаких изменений в это распоряжение правительством пока не внесено.

Угрозы здесь нет, поскольку в плане указан просто доклад в правительство, а не принятие нормативного правового акта, конкретизировал глава Росрыболовства. «Я уже сказал, что такое обсуждение было, но мы признали, что это нецелесообразно», - повторил он. «У нас нет оснований не верить официальному представителю правительства», - оптимистично прокомментировал Николай Николаев.

Концепция законопроекта противоречит историческому принципу, поэтому принимать его нельзя, выразил несогласие с мнением регулятора член комитета Владимир Блоцкий. «Введение аукциона будет способствовать не пополнению федерального бюджета, а установлению хищнического отношения к водным биоресурсам, - уверен депутат. - Любой аукцион направлен на то, чтобы разово пополнить денежные средства, а в дальнейшем хищнически использовать тот ресурс, который получило лицо, которое выиграло на аукционе».

Проводимые раз в десять лет аукционы не гарантируют тех поступлений в бюджет, которые обещают разработчики законопроекта, предупредил Алексей Веллер, зато подняв ставки сбора за ресурсы, государство гарантированно получит столько же, если не больше, за тот же период. Более того, в таком варианте будут заинтересованы и регионы, ведь плата за ВБР сейчас на 80% остается в бюджете субъектов, тогда как доход от аукционов целиком уйдет в федеральный бюджет. На это Илья Шестаков заверил, что ставки тоже будут повышаться, так что и региональные бюджеты свое получат.

По итогам обсуждения комитет поддержал проект закона десятью голосами при четырех против и одном воздержавшемся. Депутаты рекомендовали рассмотреть его в первом чтении на заседании Госдумы 4 апреля. В завершение Николай Николаев анонсировал проведение на следующей неделе парламентских слушаний по изменению принципа распределения квот.

Анна ЛИМ, Fishnews