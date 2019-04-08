08 апреля 2019 года

Как голосовали по крабовому законопроекту депутаты от прибрежных регионов

На заседании 4 апреля Госдуму приняла в первом чтении резонансный законопроект о крабовых аукционах. Fishnews изучил: каким образом отдали свой голос депутаты от приморских регионов.

На пленарном заседании зампред Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») сообщила,что фракция будет голосовать против законопроекта и призывает всех депутатов, особенно от приморских регионов, поступить так же.

Проект закона, предусматривающий изменение доступа к промыслу крабов, был принят в первом чтении со следующими итогами: 340 голосов за, против – 58, 1 депутат воздержался. 51 парламентарий не голосовал.

В базе Госдумы опубликованы поименные результаты голосования. Fishnews проанализировал, какой выбор сделали депутаты от приморских регионов. 5 из 18 депутатов-единороссов вообще не голосовали. Все депутаты-«прибрежники» от ЛДПР и «Справедливой России» проголосовали против. Во фракции КПРФ двое – за, один парламентарий не голосовал. При этом выступавший от фракции Владимир Блоцкий сразу же подчеркнул, что в первом чтении законопроект предлагается поддержать, но потом он должен рассматриваться исключительно с учетом поправок, подготовленных КПРФ.

Публикуем подробную раскладку:

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРОТИВ – 0, ЗА – 13, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 5.

По спискам:

Вторыгина Елена Андреевна (представляет Архангельскую область) – не голосовала

Савастьянова Ольга Викторовна (представляет Архангельскую область) – за

Журова Светлана Сергеевна (представляет Мурманскую область) – за

Лященко Алексей Вадимович (представляет Мурманскую область) – не голосовал

Пинский Виктор Витальевич (представляет Приморский край, Сахалинскую область) – за

Березуцкий Юрий Николаевич (представляет Приморский, Камчатский края, Магаданскую область, Чукотский АО) – за

Яровая Ирина Анатольевна (представляет Камчатский край, Магаданскую область, ЧАО) - за

По одномандатным округам:

Архангельская область

Юрков Дмитрий Васильевич (72-й Архангельский избирательный округ) – не голосовал

Палкин Андрей Васильевич (73-й Котласский избирательный округ) – за

Мурманская область

Веллер Алексей Борисович (128-й Мурманский избирательный округ) – не голосовал

Приморский край

Сопчук Сергей Андреевич (62-й Владивостокский избирательный округ) – за

Новиков Владимир Михайлович (63-й Артемовский избирательный округ) – за

Николаева Виктория Викторовна (64-й Арсеньевский избирательный округ) – за

Сахалинская область - Карлов Георгий Александрович (167-й Сахалинский избирательный округ) – за

Хабаровский край

Гладких Борис Михайлович (69-й Хабаровский избирательный округ) – за

Магаданская область

Бондарь Оксана Андреевна (116-й Магаданский избирательный округ) – за

Камчатский край

Слыщенко Константин Григорьевич (45-й Камчатский избирательный округ) – не голосовал

Чукотский АО

Рудченко Валентина Васильевна (224-й Чукотский избирательный округ) – за

Фракция КПРФ

ПРОТИВ – 0, ЗА - 2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

По спискам:

Дорохин Павел Сергеевич (представляет Мурманскую область) – за

Корниенко Алексей Викторович (представляет Приморский, Хабаровский края, Сахалинскую область) – не голосовал

Поздняков Владимир Георгиевич (представляет Магаданскую область, Камчатский край, Чукотский АО) – за

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

ПРОТИВ – 3, ЗА - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0.

По спискам:



Епифанова Ольга Николаевна (представляет Архангельскую область) – против

Ананских Игорь Александрович (представляет Мурманскую область) – против

Нилов Олег Анатольевич (представляет Приморский край, Сахалинскую область) – против

Фракция ЛДПР

ПРОТИВ – 3, ЗА – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 0

По спискам:

Лавров Олег Леонидович (представляет Архангельскую область) – против

Андрейченко Андрей Валерьевич (представляет Приморский край) – против

Селезнев Валерий Сергеевич (представляет Сахалинскую, Магаданскую области, Камчатский край, Чукотский АО) – против

Fishnews