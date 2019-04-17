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Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ ответил на вопросы депутатов Госдумы. Фото пресс-службы правительства

Дмитрий Медведев рассказал, что не так с историческим принципом

Депутат Андрей Андрейченко попросил премьера Дмитрия Медведева сообщить, готово ли правительство вернуться к обсуждению ситуации, если крабовые аукционы не достигнут декларируемых целей.

Актуальный для рыбной отрасли вопрос был поднят при выступлении главы правительства Дмитрия Медведева в Госдуме, сообщает корреспондент Fishnews. Нижняя палата недавно приняла закон о перераспределении квот на вылов краба, напомнил депутат Андрей Андрейченко (ЛДПР). Против поддержки этого документа выступали регионы, оппозиционные партии, возникают вопросы по поводу отсутствия переходного периода по вступлению изменений в силу, по площадкам для электронных аукционов.

«В связи с этим у меня вопрос: уважаемый Дмитрий Анатольевич, готовы ли вы, правительство в конце года, если анализ покажет, что закон не работает, деньги в бюджет прогнозируемые не поступают, люди лишаются рабочих мест, компании, которые аукционы выигрывают, не работают, внести предложения, которые вернут порядок в отрасль», – обратился к премьеру парламентарий.

«Правительство всегда готово обсуждать не только то, что работает, но и то, что не работает должным образом. Это касается любого закона. И здесь мы открыты к разговору», – обнадежил рыбопромышленников Дмитрий Медведев.

Но затем решил напомнить, чем объясняет свое решение правительство: «Во-первых, 50% так называемого исторического принципа сохраняется и только 50% уходит на аукцион, который действительно должен привести к дополнительным доходам в бюджет, причем весьма немаленьким. Я сейчас цифры называть не буду, надеюсь, результаты покажут, чего и как удалось получить. Это первое.

Второе. Мы с вами понимаем, почему это сделано. Очевидно, что в какой-то момент так называемый исторический принцип, который использовался, пришел в несоответствие с необходимостью обновления основных фондов отрасли. Потому что эту продукцию вылавливают, деньги там огромные вращаются – это миллиарды долларов, а рыболовецкие суда не закупают».

Инвестиционные квоты необходимо, по словам премьер-министра, распределить так, «чтобы появились новые рыболовецкие суда, и отрасль сохранилась, и занятость сохранилась». «Именно на это направлен соответствующий законопроект. Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Я думаю, что все время расставит на свои места», – заявил председатель правительства.

Напомним, что резонансный законопроект о крабовых квотах стал доступен для широкого обсуждения только к февралю 2019 г. Правительство одобрило подготовленный Росрыболовством и Минсельхозом документ 14 марта и 19 марта внесло его в Госдуму. Уже 10 апреля закон был принят нижней палатой парламента. Предусматривается введение нового вида квот – вылова крабов в инвестиционных целях. Закреплять доли таких квот планируется по итогам электронных аукционов. При этом победители торгов должны будут построить на территории инвестиционные объекты – предполагается, что их перечень определит правительство.

Одно из основных беспокойств рыбопромышленных компаний связано с тем, что вслед за крабом аукционный принцип будет распространен и на другие объекты промысла.

Fishnews

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НазадМетки: крабправительстворосрыболовство
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