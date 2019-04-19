19 апреля 2019 года

Сенаторы определили график по закону о крабовых аукционах

Ответственный комитет Совета Федерации рассмотрит закон о крабовых квотах 19 апреля. На заседание верхней палаты парламента документ планируется вынести 22 апреля – он уже значится в проекте повестки.

Законопроект, предусматривающий введение квот вылова крабов в инвестиционных целях, правительство внесло в Госдуму 19 марта. Уже 10 апреля документ был принят нижней палатой парламента.

В Совете Федерации ответственным по закон был назначен Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Рассмотреть резонансный документ он планирует на заседании 19 апреля, сообщает корреспондент Fishnews.

Докладчиком по этому вопросу значится первый зампред комитета Сергей Митин. 26 марта комитет уже рассматривал документ о крабовых квотах – на тот момент это был еще законопроект. Тогда Сергей Митин заявил, что поправки позволят развивать конкуренцию, откроют доступ на рынок новым игрокам, обеспечат приток инвестиций и поступления в федеральный бюджет. На том заседании комитет поддержал законопроект, но с замечаниями.

Что вошло в закон

Добычу по квотам вылова крабов в инвестиционных целях смогут осуществлять юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заключены договоры по результатам аукционов. Предполагается, что это будут электронные торги.

При этом договор должен предусматривать реализацию проектов по строительству объектов на территории России. Перечень таких объектов, по замыслу разработчиков законопроекта, определит Правительство РФ. При этом руководство Росрыболовства не раз подчеркивало, что предложит суда рыбопромыслового флота. Право на добычу планируется предоставлять на 15 лет.

Бизнес беспокоит распространение аукционов

Одно из основных беспокойств бизнеса связано с тем, что за крабом на аукционы последуют и другие виды водных биоресурсов. Хотя Росрыболовство, Минсельхоз и законодатели всячески заявляют, что этого не будет. Такие заверения не успокаивают, отметили участники Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, которая прошла в Москве 16 апреля.

Делегаты решили обратиться в Совет Федерации с просьбой отложить вступление закона о крабовых аукционах в силу. Также предлагается предусмотреть принцип, согласно которому квоту можно будет осваивать только после того, как инвестор выполнит обязательство по постройке судна.

На сайте Fishnews запущен опрос о том, какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов. Пока самый популярный ответ: «Рано или поздно аукционный принцип распространится на вылов рыбы». Опросник размещен справа от текста этой новости.

Публикации о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews