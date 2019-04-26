26 апреля 2019 года

Рыболовецкие колхозы против регулярных аукционов

Союз рыболовецких колхозов России обратится в правительство с предложением исключить из дорожной карты по развитию конкуренции пункт о регулярных аукционах по продаже части квот, ранее закрепленных за пользователями.

Заседание правления Росрыбколхозсоюза, на котором рассматривались результаты работы объединения за полгода, прошло 25 апреля в Москве. В отчете председатель правления Андрей Ануфриев отразил основные вопросы сотрудничества с Минсельхозом, Росрыболовством и другими органами власти по изменению действующих нормативно-правовых актов. Среди тем – минимальный состав экипажей рыбопромысловых судов, транспортная безопасность, господдержка строительства малотоннажного флота, правила рыболовства, внесение изменений в главы 25.1 и 26.1 Налогового кодекса, внедрение электронного промыслового журнала (ЭПЖ).

Особняком стоит изменение исторического принципа распределения квот. Как сообщает корреспондент Fishnews, организации в составе Росрыбколхозсоюза выразили обеспокоенность возможным введением вслед за крабовыми аукционами электронных торгов по другим видам водных биоресурсов. Разработка такого механизма прописана в дорожной карте по развитию конкуренции – этот документ утвердило в августе 2018 г. правительство.

«Означает ли это, что уже в конце этого года или в начале 2020 года часть ВБР будет продаваться с аукционов?» – озвучил опасения коллег Андрей Ануфриев. Регулятор заверяет рыбаков в четкой позиции правительства, что распределение квот путем аукционов для всех объектов кроме крабов нецелесообразно. Однако никаких гарантий, что эта точка зрения останется неизменной, нет.

«Если будет принято решение об аукционах на другие виды ВБР, то большинство наших, и не только наших, малых и средних рыбохозяйственных организаций после первых же аукционов просто перестанут существовать», – предупредил руководитель Росрыбколхозсоюза.

Он напомнил, что в решения Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса было предложено включить следующую позицию: направить письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с рекомендацией исключить из плана мероприятий по развитию конкуренции пункт 3 раздела «Рыбохозяйственный комплекс» – о проведении аукционов каждые три-пять лет.

Члены правления решили направить аналогичное обращение и от Союза рыболовецких колхозов России. Предприятия – а на сегодняшний день в объединение входят 58 рыболовецких колхозов, в том числе 20 в статусе поселкообразующих, – хотели бы получить от правительства разъяснения, чего им стоит ожидать в дальнейшем в плане аукционов.

На заседании также рассматривались вопросы о сохранении льгот по ставке сбора за водные биоресурсы для рыболовецких колхозов и градообразующих предприятий, об угрозе срыва путины из-за задержки с выходом изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, о проблемах при регулировании прибрежного промысла.

Председатель правления Ненецкого рыбакколхозсоюза Алексей Дитятев обратил внимание на целый ряд неясных моментов в проекте приказа Минсельхоза, утверждающем порядок заключения договоров пользования рыболовным участком для промышленного и прибрежного рыболовства. Участники заседания предложили запросить у министерства разъяснения по переходным условиям в отношении таких договоров.

Серьезную обеспокоенность у предприятий колхозной системы вызывает вопрос с освидетельствованием маломерных судов на соответствие МКУБ, а также выполнение избыточных требований по обеспечению транспортной безопасности – как для флота, так и для береговых объектов, отметил руководитель Калининградского областного союза рыболовецких колхозов Олег Твердохлеб. Его поддержали коллеги из Хабаровского края, поскольку отсутствие таких документов станет основанием для отказа в выдаче разрешений на добычу.

Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук пообещал отработать с Минтрансом вопросы по минимальному составу экипажей, транспортной безопасности и МКУБ по маломерным судам. Он признал особую социальную роль прибрежных поселений, но попросил членов Росрыбколхозсоюза объективно смотреть на ситуацию.

«Исторический принцип закончился, сегодня новый закон, давайте прочитаем его внимательно, нет там исторического принципа, – заявил он участникам заседания. – На мой взгляд, начался инвестиционный период 15-летний, и государство будет требовать, чтобы это соблюдалось».

Представитель Росрыболовства напомнил о решении президента, что инвестиции должны составлять не менее 25% от оборота отрасли. Судя по результатам прошлого года, текущий показатель нужно увеличить в три-четыре раза, указал он, добавив, что государство будет создавать стимулы и условия для инвестиций. К таковым относится, например, разработанная программа субсидирования строительства малотоннажного флота, где возможно возмещение до 30% капитальных затрат.

Критика, связанная с нормативной базой по единой морской квоте и сбоями после вступления в силу закона, справедлива, согласился Петр Савчук. «Очень медленно отрабатываем эту нормативку. Наступили на те вопросы, которых, может быть, не ожидали даже, в том числе по доставке уловов», - отметил он. Вопросы по перезаключению договоров на рыболовные участки, актуализации списков экспортеров в КНР и доработке техрегламента также находятся на контроле у ведомства.

Следующее заседание правления Росрыбколхозсоюза планируется провести в конце октября.

Fishnews