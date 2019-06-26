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Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления деятельности в 2019 г.

ВАРПЭ поставила задачи на год

Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления деятельности в 2019 г. В их числе – тесная работа с законодателями над проектами нормативных актов в сфере рыболовства, прозрачность процедуры переоформления договоров по участкам, анализ инициатив ФАС и применение в отрасли механизма «регуляторной гильотины».

Больше внимания нормотворчеству

24 июня в Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). В заседании помимо членов ассоциации участвовали член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев, заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, начальник отдела гражданской морской техники Минпромторга Илья Помылёв.

Говоря о главных результатах деятельности ассоциации в 2018 г. президент ВАРПЭ Герман Зверев, прежде всего, назвал перезаключение договоров о закреплении долей квот на 15 лет. «Мы совместно с Росрыболовством нашли взаимопонимание и формат участия наблюдателей в этой процедуре, мы взаимодействовали со всеми комиссиями по перезаключению, направляли в оперативном порядке замечания к протоколам заседаний комиссий и в таком же оперативном порядке получали ответы. В целом в системном плане работа по перезакреплению долей квот прошла на достаточно высоком уровне», – подчеркнул он.

Среди других узловых вопросов, с которыми столкнулась ассоциация, – окончание срока действия разрешений на вылов у предприятий в декабре 2018 г. и внесение изменений в постановления по дораспределению инвестквот. За минувший год ВАРПЭ подготовила 42 заключения об ОРВ, выступила соорганизатором IV Всероссийского съезда работников рыбохозяйственного комплекса и Международного рыбопромышленного форума.

К слабым местам Герман Зверев отнес недостаточно отлаженную работу по ведению проектов НПА. «Мы сталкиваемся с валом инициатив, законопроектов, проектов постановлений правительства, проектов приказов, – отметил он. – Наша задача заключается не просто в информировании членов ассоциации о таких идеях, а в том, чтобы сопровождать эти идеи, понимать маршрут движения каждого законопроекта, проекта постановления, приказа». Президент ВАРПЭ также отметил недостаточно отлаженную работу юридической группы, созданной при ассоциации в 2017 году.

Другие участники собрания были не столько критичны в оценках деятельности крупнейшего отраслевого объединения. «Установлена обратная связь с регионами через ассоциации и союзы, а значит и с рыбаками. Это очень важный момент», – указал зампредседателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов. Это, по его словам, позволяет ВАРПЭ доносить до регулятора консолидированное мнение регионов.

Действия ассоциации в 2017-2019 гг. впервые позволили поднять проблемы биокормовых ресурсов, в частности добычи артемии, на общероссийский уровень, выразил мнение гендиректор компании «Аквакультура Зауралья» Олег Никифоров. Он отметил, что ВАРПЭ начала серьезно заниматься проблемами рыболовства в пресноводных водоемах.

Игорь Зубарев как непосредственный участник законотворческого процесса рекомендовал рыбопромышленникам внимательнее следить за ходом разработки подзаконных актов по любительскому рыболовству, где также не исключены неприятные сюрпризы. Сенатор от Карелии призвал остальные ассоциации плотнее взаимодействовать с ВАРПЭ в медийном пространстве и выражать общую позицию отрасли.

«Рядом с ВАРПЭ должны стоять и другие, – согласился президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. – Это только усилит нашу работу». Он предложил пойти дальше и создать при руководстве ВАРПЭ экспертный совет из руководителей крупных отраслевых союзов и ассоциаций.

После недолгого обсуждения участники собрания проголосовали за утверждение отчета ВАРПЭ по 2018 г., а также утвердили отчет ревизионной комиссии и бухгалтерскую (финансовую) отчетность без замечаний.

Приоритеты определены

На заседании члены ассоциации определились с основными направлениями деятельности на ближайший год. Герман Зверев выделил ряд приоритетов. «Мы сталкиваемся с очень серьезным вызовом, и нам нужно понять, как с этим работать. Часть важных нормативно-правовых актов обсуждается в закрытом режиме», – констатировал он.

«Это важная тенденция в работе органов госвласти, которая касается многих отраслей», – отметил президент ВАРПЭ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ассоциация продолжит работу в экспертных и консультативных органах при Госдуме и Совете Федерации для проработки проектов законодательных актов и открытого обсуждения инициатив по изменению законодательства о рыболовстве. Это касается и анализа предложений ФАС «по повышению конкуренции» в отрасли, и внесения изменений в закон о госгранице, и ограничения требований по обеспечению транспортной безопасности, и корректировки Налогового кодекса – в части сборов с рыбодобывающих организаций.

В 2019 г. ВАРПЭ намерена обеспечить максимальную прозрачность процедуры по переоформлению договоров о закреплении рыболовных участков. Планируется подготовить предложения по поэтапному решению проблемы с «незаходными судами» и применению механизма «регуляторной гильотины» в рыбохозяйственной отрасли. Ассоциация также считает необходимым более активное участие бизнеса в распределении ресурсов в зонах действия международных договоров и намерена усилить работу с регуляторов по этому вопросу.

По словам Германа Зверева, от участников ВАРПЭ также поступило предложение обратить особое внимание на контроль за реализацией НПА по инвестквотам, особенно в части береговых заводов. Представитель ГК «ФОР» Сергей Машкаренко напомнил о серии «рыбных» сюжетов, показанных на центральных телеканалах, и заявил о необходимости провести полноценную пиар-кампанию по созданию в СМИ положительного образа рыбной отрасли в противовес этому негативу.

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев предупредил о возможных проблемах с реализацией рыбопродукции внутри страны уже с первого 1 сентября – из-за требований техрегламента по содержанию паразитов. А Евгений Кабанов предложил ассоциации проанализировать обоснованность позиции Минтранса, распространяющего на рыболовные суда требования Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г.

Фоторепортаж полностью смотрите в рубрике «События» на сайте Fishnews.

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