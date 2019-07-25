25 июля 2019 года

Позитива от крабовых аукционов ждут в Совете Федерации

В Совете Федерации планируют провести слушания по обновлению рыбопромыслового флота, рассказал первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. Он считает, что изменения по крабовым аукционам помогут развивать регионы.

Закон о крабовых квотах сенатор Сергей Лисовский назвал среди ключевых направлений работы профильного комитета Совете Федерации в весеннюю сессию. Резонансные поправки Госдума приняла 10 апреля, 22 апреля их одобрил Совфед, 1 мая закон подписал президент Владимир Путин, сообщает корреспондент Fishnews.

«Был исторический принцип, потом решили, что исторический принцип, наверное, не очень правильный, и наверное, это так и есть, и [решили] 50% квот на краба перевести на аукционы», - заявил первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на пресс-конференции 24 июля.

Торги при этом не простые: есть определенные требования к тем, кто будет вылавливать краба, в плане строительства собственного флота, сделал акцент Сергей Лисовский.

«И много проблем, но для дальневосточных регионов, для наших северных регионов это очень важно, это должно стимулировать развитие собственного производства, собственной переработки. Глобально в рыбной отрасли, все-таки чтобы у нас наша рыбная продукция для нашего населения стала в цене ниже и более доступна», - изложил свое видение ситуации сенатор.

Закон предусматривает изменения именно по крабу, но по сути «это все касается вообще всей системы отношений к рыбной отрасли», добавил он.

При этом Сергей Лисовский обратил внимание, что квоты будут распределяться с обязательством по строительству судов, «а корабли строить негде». Минпромторг, Росрыболовство, прибрежные регионы дают разные цифры по возможностям судостроения.

По словам члена СФ, в прошлые годы все было отдано на «импортный вылов» - «даже если наши, российские, рыбаки ловили те или иные морепродукты, они, в общем, в основном были на экспорт». «В результате мы убили собственное производство и промышленность в плане строительства собственных судов. И сейчас вот вроде бы решение, как финансировать, есть, а вот где строить – нет», - заявил парламентарий.

Однако перспективы, по его мнению, позитивны. «К этому надо было прийти, и это надо начинать. Не важно, сколько мы сможем сейчас построить кораблей. Понятно, что, если мы в этом направлении будем двигаться, через лет десять мы сможем построить столько, сколько нам нужно», - считает Сергей Лисовский.

Он напомнил, что 23 июля на правительственном часе в Совете Федерации по вопросам рыбной отрасли выступил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. «Нашему комитету на вчерашнем заседании поручено к концу осенней сессии этого года провести опять слушания в плане, насколько реализуем данный проект», - сказал об обновлении флота сенатор.

Fishnews