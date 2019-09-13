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Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО

Олег Кожемяко верит в успехи верфей Дальнего Востока

Судостроительные предприятия Дальнего Востока гарантировали, что они в состоянии обеспечить выполнение заказа по строительству краболовных судов, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко активно выступал за реализацию принципа «где ловишь – там и строишь» при подготовке постановлений по крабовым квотам на инвестиционные цели, сообщает корреспондент Fishnews.

Смогут ли верфи региона выполнить заказ государства на строительство современных судов-краболовов – вопрос конкурентной цены тех предложений, которые они назовут, отметил глава края в интервью «Интерфаксу».

«В случае с иностранцами доставка в Россию судна тоже входит в стоимость. Поэтому здесь у нас конкурентная цена, есть льготы. Второй момент, касающийся верфей, – им нужно набрать необходимые компетенции. Думаю, когда часть судов будет строиться здесь, эти вопросы будут решать те, кто заказывает суда», - заявил губернатор.

Он отметил, что председатель правительства Дмитрий Медведев ранее поддержал предложение по обязательному строительству судов по крабовым инвестиционным квотам в регионе. По словам Олега Кожемяко, принятие такого решения даст толчок к развитию судостроительных и судоремонтных организаций Дальнего Востока за счет заказов от рыбодобывающих компаний, будет способствовать созданию более 1,5 тыс. рабочих мест только в Приморье и повышению конкурентоспособности предприятий региона.

«Совместно с Министерством промышленности и торговли мы провели аудит строительных предприятий Дальнего Востока, в том числе и Приморского края. И предприятия гарантировали, что они в состоянии обеспечить строительство этих судов», - рассказал губернатор.

Глава Приморья хочет вернуть «незаходные» суда

Он также вновь сделал акцент на необходимости вернуть в край судоремонт. Прорабатываются управленческие решения в этой сфере, сообщил Олег Кожемяко. «Те механизмы, которые мы сейчас предлагаем, – сделать обязательным судозаход после иностранного ремонта и убрать дельту, которой пользуются рыбаки в силу того, что, не заходя в порты, не платят таможенную пошлину. Иначе судоремонт становится выгоднее за пределами нашего региона. Мы работаем над этими документами. Думаю, что у нас получится довести их до нормативных и сделать так, чтобы льготы по судоремонту предоставлялись у нас на территории. Мы также работаем над тем, чтобы отменить НДС по судоремонту. Сейчас нужно пройти первый этап – квоты и заказы на строительство судов, чтобы наши судостроительные заводы оказались готовы строить краболовы, а самое главное, конкурентоспособны», – сказал губернатор

Напомним, что 29 августа правительство опубликовало постановления и распоряжения о распределении крабовых квот через аукционы. Жесткое требование о строительство в ДФО судов, под которые будут выделяться объемы на Дальневосточном бассейне, в правовую базу так и не вошло. Предусмотрено, что победители торгов должны сначала доказать невозможность или нецелесообразность постройки на площадках Дальнего Востока, а затем уже обращаться к их конкурентам в западной части страны.

Fishnews

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